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Открыли огонь по «басиджам»: есть убитые

01:31 474

Два члена ополчения «Басидж» были убиты в результате стрельбы в Мешхеде после того, как двое неизвестных мужчин в военной форме открыли по ним огонь из пистолетов, сообщает связанный с КСИР канал Sabereen News.

По его данным, стрельба произошла на бульваре Факури, в то время как выстрелы также были слышны возле мавзолея Имама Резы.

Один из членов сил «Басидж» был убит на месте, а другой позже скончался в больнице, говорится в сообщении. Нападавшие скрылись, и силы безопасности ведут поиск тех, кто стоит за этой атакой. 

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