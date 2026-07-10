Открыли огонь по «басиджам»: есть убитые

Два члена ополчения «Басидж» были убиты в результате стрельбы в Мешхеде после того, как двое неизвестных мужчин в военной форме открыли по ним огонь из пистолетов, сообщает связанный с КСИР канал Sabereen News.

По его данным, стрельба произошла на бульваре Факури, в то время как выстрелы также были слышны возле мавзолея Имама Резы.

Один из членов сил «Басидж» был убит на месте, а другой позже скончался в больнице, говорится в сообщении. Нападавшие скрылись, и силы безопасности ведут поиск тех, кто стоит за этой атакой.