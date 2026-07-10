ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму

После однодневного перерыва возобновились матчи чемпионата мира по футболу. Сегодня стартовала четвертьфинальная стадия. В Бостоне встречались сборные Франции и Марокко. Французы победили со счетом 2:0.

На 25-й минуте нападающий французов Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник Нуссаир Мазрауи. Главный арбитр встречи Факундо Тельо сразу указал на 11-метровую отметку. Мбаппе исполнил пенальти сам, но не забил – голкипер Яссин Буну поймал мяч после его удара.

Кстати, Буну пропустил лишь два из девяти пенальти, которые пробивались в его ворота на чемпионатах мира. Это с учетом и послематчевых серий пенальти.

Мбаппе же смог отличиться на 60-й минуте. Великолепным ударом почти с линии штрафной он сделал счет 1:0, забив свой 20-й гол на чемпионатах мира.

На 66-й минуте Усман Дембеле ударом со средней дистанции забил второй мяч сборной Франции.

На 76-й минуте Мбаппе был заменен из-за повреждения.

Марокканцы ничем особым ответить не смогли. Полуфиналисты прошлого чемпионата мира покидают мундиаль.

В полуфинале Франция сыграет с победителем пары Испания - Бельгия.