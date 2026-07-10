«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем

Азербайджанские футбольные клубы начали выступление в еврокубках с трех побед в трех матчах, забив 8 голов и не пропустив ни одного.

В Лиге чемпионов «Сабах» со счетом 2:0 обыграл ТНС из Уэльса, в Лиге Европы «Карабах» со счетом 3:0 разгромил исландскую «Вестри», а в Лиге конференций «Зиря» с таким же счетом обыграла кутаисское «Торпедо». Хочется верить, что на следующей неделе в ответных матчах обойдется без неприятных сюрпризов, и все три наших клуба выйдут во 2-й квалификационный раунд. Там возможные соперники тоже вполне проходимые. Победы «Сабаха», «Карабаха» и «Зиря» принесли Азербайджану 0,750 балла в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, что Азербайджан по итогам еврокубкового сезона 2025/26 занял 27-е место. Это на три позиции выше, чем было после сезона 2024/25. 27-я ступень в рейтинге позволит в следующем сезоне обоим азербайджанским клубам стартовать в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда. Этим летом одна наша команда («Зиря») вынуждена начинать в ЛК с 1-го раунда, вторая же («Нефтчи») стартует со 2-го. Итак, азербайджанские клубы в первую еврокубковую неделю одержали три победы. В квалификации каждая победа оценивается в одно очко. 3 набранных очка делим на количество клубов от страны (4) и получаем 0,750 балла.