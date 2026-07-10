В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК

Ночью и утром 10 июля беспилотники атаковали Ростовскую область РФ: в городе Азове поражены нефтебазы и оптико-механический завод, в Таганроге — портовый нефтяной терминал.

По данным Exilenova+, в Азове был атакован АО «Азовский оптико-механический завод» — предприятие, специализирующееся на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входящее в состав оборонно-промышленного комплекса. Также фиксируются возгорания на нефтебазах.

Кроме того, в Таганроге горит портовый терминал ООО «Курганнефтепродукт» (ОАО «Югтранзитсервис»), основной функцией которого является разгрузка и погрузка нефтепродуктов на морские суда.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об атаке беспилотников в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. По его словам, в Азовском районе, в селе Кагальник, в результате атаки БПЛА произошел пожар в административном здании. В Азове в результате атаки дронов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.

Слюсарь отметил, что также в Таганроге продолжается ликвидация пожара на территории морского порта.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу силы ПВО перехватили 376 украинских дронов самолетного типа в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.