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В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК

обновлено 09:38
09:38 2524

Ночью и утром 10 июля беспилотники атаковали Ростовскую область РФ: в городе Азове поражены нефтебазы и оптико-механический завод, в Таганроге — портовый нефтяной терминал.

По данным Exilenova+, в Азове был атакован АО «Азовский оптико-механический завод» — предприятие, специализирующееся на выпуске оптико-электронных, радиолокационных и высокоточных систем и входящее в состав оборонно-промышленного комплекса. Также фиксируются возгорания на нефтебазах.

Кроме того, в Таганроге горит портовый терминал ООО «Курганнефтепродукт» (ОАО «Югтранзитсервис»), основной функцией которого является разгрузка и погрузка нефтепродуктов на морские суда.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил об атаке беспилотников в городах Таганрог и Азов, Азовском и Матвеево-Курганском районах. По его словам, в Азовском районе, в селе Кагальник, в результате атаки БПЛА произошел пожар в административном здании. В Азове в результате атаки дронов произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.

Слюсарь отметил, что также в Таганроге продолжается ликвидация пожара на территории морского порта.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на пятницу силы ПВО перехватили 376 украинских дронов самолетного типа в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областях, московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

* * * 08:17

В ночь на 10 июля нефтеперерабатывающий завод Ильский в Краснодарском крае подвергся атаке беспилотников.

По сообщению мониторинговых телеграм-каналов, в станице Ильской Северского района Краснодарского края был зафиксирован удар по предприятию.

Оперативный штаб по региону в пятницу сообщил, в свою очередь, что «в Северском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории Ильского НПЗ. По предварительной информации, пострадавших нет».

Кроме того, добавили в оперштабе, фрагменты беспилотников упали по нескольким адресам в станице Северской: в одном случае во дворе частного дома, во втором - на территории одного из предприятий.

Ильский НПЗ - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Осуществляет деятельность по приему, хранению, переработке углеводородного сырья, а также отгрузке готовой продукции авто- и железнодорожным транспортом. НПЗ включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Ранее Ильский НПЗ не раз становился целью атак украинских беспилотников, что приводило к временной остановке его работы. В ночь на 17 февраля Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ. В ночь на 2 июня беспилотники также атаковали Краснодарский край РФ. После удара на территории Ильского НПЗ вспыхнул пожар.

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