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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Дипломатический шанс Ирану или новые удары

08:27 1473

Соединенные Штаты ведут закулисные переговоры для снижения напряженности в конфликте с Ираном. Об этом информирует CNN со ссылкой на американского чиновника.

При этом Вашингтон сохраняет список целей в качестве рычага давления на Тегеран и готов к возможным ударам уже ближайшей ночью, однако в настоящее время приоритет отдан дипломатии, рассказал собеседник издания. Ситуация развивается динамично, и новые удары не исключаются, подчеркнул источник телекомпании.

По данным корреспондента CNN Памелы Браун, США наносят удары по Ирану, намеренно делая паузы, чтобы избежать эскалации и дать шанс дипломатическим усилиям. Американская сторона ранее уже применяла подобную тактику: «наносить удары, а затем приостанавливаться», пояснил источник в Белом доме.

Несколько чиновников подтвердили телеканалу, что военные готовятся к потенциальным ударам, если это потребуется, но на данный момент дипломатическое решение остается на первом месте.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщало, что технические консультации между представителями США и Ирана продолжаются.

В последние дни американское Центральное командование (CENTCOM) дважды объявляло об ударах по Ирану в ответ на атаки Тегерана по кораблям в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ сообщал о поражении американских баз в Кувейте и Бахрейне. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие контакты с Тегераном являются «пустой тратой времени».

Меморандум о взаимопонимании, заключенный между США и Ираном в середине июня, должен был открыть Ормузский пролив, однако вместо этого привел к эскалации из-за неоднозначной формулировки одного из пунктов, писала The Wall Street Journal. Стороны, как отмечает издание, по-разному трактуют пункт 5 соглашения, в котором говорится об открытии пролива.

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