Турция продала российские С-400 стране Залива?

«По имеющимся у меня данным, С-400 проданы третьей стране. О сделке будет объявлено сегодня (10 июля). С-400 отправляются в одну из стран Персидского залива», — заявил журналист издания Абдулкадир Селви.

По его словам, накануне велась работа над «устранением некоторых проблем», и к полуночи они были устранены. По утверждению одних источников журналиста, покупателем стали Объединенные Арабские Эмираты, по словам других — установки приобрел Катар. Обе страны нуждаются в ЗРК из-за обострения в регионе на фоне войны США и Ирана, говорится в статье. Официально власти Турции пока не объявляли о сделке.

Издание отмечает, что, избавившись от российских ЗРК С-400, Турция освободится от американских санкций. Речь идет о рестрикциях США, введенных по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Кроме того, это поможет Турции вернуться в программу американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II.

Вашингтон считает, что комплексы С-400 не должны находиться ни на территории Турции, ни на вооружении турецкой армии. Ранее уже обсуждались различные варианты решения этой проблемы, включая хранение комплексов под контролем США, демонтаж их пусковых установок или перевод систем в неактивное состояние. Однако американская сторона решила, что такие меры не соответствуют требованиям законодательства США.

Турция подписала контракт на поставку российских систем С-400 в 2017 году. Стоимость сделки составила около $2,5 млрд, первые комплексы были доставлены летом 2019 года. После этого Вашингтон исключил Анкару из программы создания истребителей пятого поколения F-35 и в декабре 2020 года ввел против нее санкции в рамках CAATSA.

Комментируя возможный отказ Турции от С-400, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что это не повлияет на отношения Москвы и Анкары.

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) — федеральный закон США, вступивший в силу 2 августа 2017 года. Полное название — «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Закон налагает санкции на страны, которые США считают своими противниками. Среди них, в частности, Россия, Иран и Северная Корея.