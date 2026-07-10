USD 1.7000
EUR 1.9426
RUB 2.2145
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Нефть торгуется разнонаправленно

10:08 216

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) в ходе последней торговой сессии подешевела почти на 3 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 2,98 доллара, или на 3,6%, и составила 79,09 доллара США.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,32 доллара США, или на 0,44%, по сравнению с предыдущей ценой закрытия и поднялись до 72,40 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37 доллара США, или на 0,48%, и составила 76,67 доллара за баррель. 

Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 173
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 471
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 09:38
09:38 2533
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 1503
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1476
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем 8:0 в нашу пользу
05:34 2679
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР обновлено 01:46
01:46 9889
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы афера на миллионы
9 июля 2026, 15:57 4939
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму ВИДЕО
02:04 4208
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 Наш обзор
9 июля 2026, 22:14 2897
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали; все еще актуально
9 июля 2026, 13:46 8286

ЭТО ВАЖНО

Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 173
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 471
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 09:38
09:38 2533
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 1503
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1476
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем 8:0 в нашу пользу
05:34 2679
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР обновлено 01:46
01:46 9889
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы афера на миллионы
9 июля 2026, 15:57 4939
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму ВИДЕО
02:04 4208
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 Наш обзор
9 июля 2026, 22:14 2897
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали; все еще актуально
9 июля 2026, 13:46 8286
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться