Нефть торгуется разнонаправленно

Цена одного барреля азербайджанской нефти снизилась на 2,98 доллара, или на 3,6%, и составила 79,09 доллара США.

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) в ходе последней торговой сессии подешевела почти на 3 доллара.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,32 доллара США, или на 0,44%, по сравнению с предыдущей ценой закрытия и поднялись до 72,40 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,37 доллара США, или на 0,48%, и составила 76,67 доллара за баррель.