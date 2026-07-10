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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

План Ирана по убийству Трампа?

The Wall Street Journal
10:15 472

Израиль передал США разведывательные данные, согласно которым Иран составил план убийства американского президента Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Тегеран, как отмечает издание, уже много лет открыто обещает отомстить Трампу за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году, который был одним из высших генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). А на этой неделе на похоронах убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники скандировали о смерти американского лидера и развернули баннер с надписью «Мы убьем Трампа», пишет WSJ.

Двумя днями ранее Трамп рассказал журналистам, что может стать жертвой покушения. «Я номер один в иранском списке на убийство», — заявил он. 

На следующий день Трамп улетел с саммита НАТО в Анкаре на старом самолете Air Force One (борт номер один) вместо воздушного судна, подаренного ему в прошлом году Катаром, на котором он прилетел на мероприятие, писала The New York Times. Американский лидер принял это решение по рекомендации Секретной службы, говорится в статье.

В марте Трамп уже заявлял, что иранские власти дважды пытались его убить. Тогда он связал предполагаемые покушения с решением США и Израиля нанести удары по Ирану и убийством верховного лидера республики Али Хаменеи. Тегеран обвинения в подготовке покушений на американских чиновников отрицал.

Заявление Трампа о возможном покушении прозвучало на фоне нового обострения между Вашингтоном и Тегераном. Лидер США 8 июля заявил, что перемирие с Ираном закончилось. Он также заявил, что дальнейшие контакты являются «пустой тратой времени».

Менее месяца назад, 18 июня, стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает двухмесячное прекращение огня и начало переговоров о более широком соглашении. 

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