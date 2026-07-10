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Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество

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Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с председателем совета директоров турецкой компании Baykar Сельчуком Байрактаром. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе встречи генерал-полковник З.Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях.

Министр отметил значительную роль компании Baykar в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, С.Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Азербайджане Бирол Акгюн, стороны подробно обсудили вопросы в области беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и в других сферах.

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