Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta торжественно открыли свой новый офис в Sea Breeze Resort

На церемонии открытия присутствовали председатель совета директоров Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta Камал Ибрагимов, основатель Sea Breeze Resort Эмин Агаларов, а также руководство и сотрудники обеих компаний.

9 июля 2026 года ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat Sığorta провели церемонию открытия своего нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort.

Выступая на мероприятии, Камал Ибрагимов отметил, что открытие нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort несет исключительную важность. Он отметил, что Sea Breeze Resort - это международный туристический курорт, который активно посещают как местные, так и иностранные гости, и функционирующий здесь офис обеспечит их страховые потребности в оперативной и удобной форме.

Новый офис, являющийся первым страховым офисом в районе курорта Sea Breeze, играя огромную роль в повышении качества обслуживания и увеличении довольства клиентов как среди жителей, так и гостей и предприятий, действующих в этом районе, обеспечит удобный и оперативный доступ к страховым услугам.