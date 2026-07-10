Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta торжественно открыли свой новый офис в Sea Breeze Resort

9 июля 2026 года ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat Sığorta провели церемонию открытия своего нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort.
На церемонии открытия присутствовали председатель совета директоров Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta Камал Ибрагимов, основатель Sea Breeze Resort Эмин Агаларов, а также руководство и сотрудники обеих компаний.
Выступая на мероприятии, Камал Ибрагимов отметил, что открытие нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort несет исключительную важность. Он отметил, что Sea Breeze Resort - это международный туристический курорт, который активно посещают как местные, так и иностранные гости, и функционирующий здесь офис обеспечит их страховые потребности в оперативной и удобной форме.
Новый офис, являющийся первым страховым офисом в районе курорта Sea Breeze, играя огромную роль в повышении качества обслуживания и увеличении довольства клиентов как среди жителей, так и гостей и предприятий, действующих в этом районе, обеспечит удобный и оперативный доступ к страховым услугам.
Следует отметить, что ОАО Qala Sığorta является одной из компаний с самой широкой сервисной сетью на страховом рынке Азербайджана, имея 14 представительств, 2 филиала и более 20 сервисных офисов.
ОАО Qala Həyat Sığorta, как первая компания по страхованию жизни в Азербайджане, вносит значительный вклад в формирование и развитие культуры страхования жизни на рынке.
Для получения более подробной информации можно связаться с отделом по связям с общественностью.