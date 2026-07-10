USD 1.7000
EUR 1.9426
RUB 2.2145
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta торжественно открыли свой новый офис в Sea Breeze Resort

10:23 239

9 июля 2026 года ОАО Qala Sığorta и ОАО Qala Həyat Sığorta провели церемонию открытия своего нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort.

На церемонии открытия присутствовали председатель совета директоров Qala Sığorta и Qala Həyat Sığorta Камал Ибрагимов, основатель Sea Breeze Resort Эмин Агаларов, а также руководство и сотрудники обеих компаний.

Выступая на мероприятии, Камал Ибрагимов отметил, что открытие нового офиса в районе курортного комплекса Sea Breeze Resort несет исключительную важность. Он отметил, что Sea Breeze Resort - это международный туристический курорт, который активно посещают как местные, так и иностранные гости, и функционирующий здесь офис обеспечит их страховые потребности в оперативной и удобной форме.

Новый офис, являющийся первым страховым офисом в районе курорта Sea Breeze, играя огромную роль в повышении качества обслуживания и увеличении довольства клиентов как среди жителей, так и гостей и предприятий, действующих в этом районе, обеспечит удобный и оперативный доступ к страховым услугам.

Следует отметить, что ОАО Qala Sığorta является одной из компаний с самой широкой сервисной сетью на страховом рынке Азербайджана, имея 14 представительств, 2 филиала и более 20 сервисных офисов.

ОАО Qala Həyat Sığorta, как первая компания по страхованию жизни в Азербайджане, вносит значительный вклад в формирование и развитие культуры страхования жизни на рынке.

Для получения более подробной информации можно связаться с отделом по связям с общественностью.

Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 177
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 475
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 09:38
09:38 2539
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 1507
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1479
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем 8:0 в нашу пользу
05:34 2681
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР обновлено 01:46
01:46 9893
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы афера на миллионы
9 июля 2026, 15:57 4941
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму ВИДЕО
02:04 4208
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 Наш обзор
9 июля 2026, 22:14 2897
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали; все еще актуально
9 июля 2026, 13:46 8290

ЭТО ВАЖНО

Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 177
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 475
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 09:38
09:38 2539
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 1507
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1479
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем
«Сабах», «Карабах» и «Зиря» отправляют Азербайджан в погоню за Израилем 8:0 в нашу пользу
05:34 2681
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР обновлено 01:46
01:46 9893
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы
«Поле чудес» по-азербайджански. Деньги на лечение и приданое утекли в чужие карманы афера на миллионы
9 июля 2026, 15:57 4941
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму
ЧМ-2026: Франция уверенно прошла Марокко, Мбаппе забил и получил травму ВИДЕО
02:04 4208
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 Наш обзор
9 июля 2026, 22:14 2897
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались
Азербайджан сказал свое слово – в Израиле прислушались Баку пришел на выручку Анкаре, пока другие молчали; все еще актуально
9 июля 2026, 13:46 8290
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться