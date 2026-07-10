Россия атакует Украину беспилотниками

Российские войска атаковали беспилотниками город Валки в Харьковской области. В результате удара погибла женщина, сообщили местные власти.

«Погибла 50-летняя женщина. Также пострадала 23-летняя женщина, которая была госпитализирована. 27-летний мужчина и 18-летний юноша перенесли острую стрессовую реакцию», — сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Российские войска за сутки нанесли более тысячи ударов по Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По его информации, один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Минувшей ночью Россия атаковала Украину более сотней дронов.

В ежедневной сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину 137 дронами.

Силам ПВО удалось сбить 114 из них.

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на четырех локациях, говорится в сводке.