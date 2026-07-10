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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Россия атакует Украину беспилотниками

10:32 113

Российские войска атаковали беспилотниками город Валки в Харьковской области. В результате удара погибла женщина, сообщили местные власти.

«Погибла 50-летняя женщина. Также пострадала 23-летняя женщина, которая была госпитализирована. 27-летний мужчина и 18-летний юноша перенесли острую стрессовую реакцию», — сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Российские войска за сутки нанесли более тысячи ударов по Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

По его информации, один человек погиб, еще 12 получили травмы.

Минувшей ночью Россия атаковала Украину более сотней дронов.

В ежедневной сводке Воздушных сил ВСУ говорится, что российские военные в ночь на пятницу атаковали Украину 137 дронами.

Силам ПВО удалось сбить 114 из них. 

Зафиксировано попадание 18 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых обломков на четырех локациях, говорится в сводке.

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