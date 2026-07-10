Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях

Российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский отметил, что «недооценивать противника нельзя». До перелома в войне еще далеко. «Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины», — сообщил главком ВСУ. По его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения. «Именно поэтому Вооруженные силы Украины последовательно наращивают свои способности, чтобы дать врагу достойный отпор и в конце концов заставить Кремль прийти к справедливому миру на наших условиях», — добавил Сырский.

* * * 10:51 Российские войска пытались развернуть масштабное наступление, однако фактически не смогли достичь ни одной из поставленных целей. При этом Россия имела почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам первого полугодия 2026 года.