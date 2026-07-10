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Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях

обновлено 11:17
11:17 1313

Российские войска хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский отметил, что «недооценивать противника нельзя». До перелома в войне еще далеко.

«Агрессор не отказался от своих планов полной оккупации Луганской и Донецкой областей, стремится расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать и увеличить «буферную зону» в северных регионах Украины», — сообщил главком ВСУ.

По его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, применение управляемых авиабомб, количество преступлений против мирного населения. 

«Именно поэтому Вооруженные силы Украины последовательно наращивают свои способности, чтобы дать врагу достойный отпор и в конце концов заставить Кремль прийти к справедливому миру на наших условиях», — добавил Сырский.

* * * 10:51

Российские войска пытались развернуть масштабное наступление, однако фактически не смогли достичь ни одной из поставленных целей. При этом Россия имела почти двукратное превосходство в личном составе и технике. Об этом в пятницу, 10 июля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам первого полугодия 2026 года.

«Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь», — подчеркнул он.

Сырский заявил, что украинские защитники продолжают оборонительную операцию, а на отдельных направлениях ведут активные действия и удерживают оперативную инициативу.  На данный момент, по словам главнокомандующего ВСУ, соотношение штурмовых действий украинских и российских войск составляет примерно 40 к 60.

«Именно благодаря активным действиям Сил обороны в первом полугодии 2026 года темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое», — сообщил Сырский.

Он также отметил, что среднемесячные потери россиян убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военнослужащих. Сырский подчеркнул, что ВСУ реализуют стратегию истощения российской армии. По его словам, по темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету.

Сохраняется тенденция к увеличению соотношения территории, освобождаемой Силами обороны Украины, к тем участкам, где россиянам удается продвигаться, заявил главнокомандующий ВСУ. 

7 июля главнокомандующий ВСУ заявил, что, несмотря на значительные успехи Вооруженных сил Украины и превосходство над россиянами в уровне подготовки, говорить о качественном переломе в войне пока рано.

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