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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу

Хамид Шаханаги комментирует для haqqin.az
Беседовал Джейхун Наджафов, собкор
11:03 1045

Соединенные Штаты продолжают атаковать цели в Иране, который в свою очередь наносит ответные удары по американским базам в странах Персидского залива. Накануне, по данным американских военных, вдоль иранского побережья было поражено еще 90 военных целей, среди которых железнодорожный мост в провинции Голестан.

Также многочисленные взрывы произошли вблизи крупного портового города Бендер-Аббас, города Бушер и острова Абу-Муса в Персидском заливе.

В ответ Иран заявил об атаках на американские базы в двух странах Персидского залива — Кувейте и Бахрейне, которые являются союзниками Вашингтона. Главный переговорщик Ирана Мохаммед-Багер Галибаф написал в X: «Америка до сих пор не поняла, что запугивание и невыполненные обещания больше не остаются безнаказанными. Мы говорим предельно ясно: если вы нанесете удар, мы ударим в ответ». Как сообщил иранский Press TV, Тегеран призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с возобновившимися масштабными атаками США и предупредил Вашингтон о последствиях.

Тем временем судоходство через Ормузский пролив практически остановилось после взаимных ударов Ирана и США. До сих пор движение судов по Ормузскому проливу происходило преимущественно по одобренному Ираном маршруту, расположенному ближе к северной стороне водного пути. В отличие от этого, поддерживаемый США оманский коридор бездействовал. Среди крупных судов в Ормузском проливе были замечены только санкционированный США супертанкер, идущий из Персидского залива, и контейнеровоз под иранским флагом. Однако возможно, что некоторые суда проходят через пролив с выключенными транспондерами. В среду через пролив в обоих направлениях прошло около 14 грузовых судов, перевозящих сырье, после чего судоходство полностью прекратилось.

Два дня подряд Соединенные Штаты атаковали цели в Иране. Тегеран в свою очередь нанес ответные удары по американским базам в странах Персидского залива

В беседе с haqqin.az иранский политолог Хамид Шаханаги отметил, что происходящие события являются формой давления сторон на переговорах Ирана и США: «Сейчас Трамп выразил недоверие, заявив, что иранцы на переговорах говорят одно, а своему народу и миру— противоположное. Принимать решение о продолжении или сворачивании переговоров с Ираном будут его эмиссары на Ближнем Востоке: спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Сам Трамп как бы отстранился от переговорного процесса, но двери переговоров оставил открытыми».

По словам политолога, власти Ирана считают, что весь Ормузский пролив до берегов Омана принадлежит им: «В Тегеране утверждают, что граница Омана проходит не по центру, а по оманскому берегу Ормузского пролива, то есть режим считает пролив своим внутренним водоемом. Точно так же Саддам Хусейн вел спор вокруг установления границы по пограничной с Ираком реке Арванд (арабское название Шатт-эль-Араб), что стало главным официальным поводом для начала ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Саддам Хусейн стремился установить полный единоличный контроль Ирака над всем руслом реки. По международным правилам, в случае прохождения реки между двумя государствами граница устанавливается по центру водной артерии. К примеру, ирано-азербайджанская граница проходит по центру реки Араз. Но в 1980 году власти Ирака решили, что ирано-иракская граница проходит по берегу реки Арванд, что привело к 8-летней войне. Теперь такие же претензии предъявляет Иран к Оману, присваивая себе весь Ормузский пролив, чем резко настроил против себя правительство Омана. Теперь Маскат перешел в лагерь противников Ирана наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Как продолжение политики присвоения всего Ормуза Иран наносит удары по всем кораблям, которые пытаются пройти по оманской зоне пролива. По замыслу иранского режима, все корабли должны проходить с разрешения Тегерана и идти по иранскому маршруту. С этим не согласны Оман, США, другие арабские страны, это запрещает и международное морское право».

По словам Хамида Шаханаги, в Иране существуют две ветви руководства: правительство и духовенство: каждая из них говорит разные, иногда противоречащие друг другу вещи

Эксперт отмечает, что сложилась ситуация, при которой или Иран должен пойти на уступки и снять все претензии с Ормузского пролива, согласиться со свободным судоходством, или же мир должен признать Ормузский пролив внутренними водами Ирана.

«Я не думаю, что мир согласится с присвоением властями ИРИ этого международного морского пути. Продолжение войны США против Ирана также маловероятно, так как против войны выступают Турция, арабские страны, Пакистан и др. Отказ Ирана от посягательств на Ормузский пролив возможен, но это зависит от внутриполитической ситуации в Иране», – сказал он.

Дело в том, говорит политолог, что в Иране существуют две ветви руководства: правительство и духовенство: «Каждая из них говорит разные, иногда противоречащие друг другу вещи. К примеру, правительство говорит, что надо продолжать переговоры с США; а духовенство – что хорошо бы воспользоваться нахождением Трампа в Анкаре и ударить ракетой по отелю, в котором он остановился. Правительство исламской республики избирается на всенародных выборах, а духовенство, которое намного сильнее, чем правительство, выбирает лидеров из своих рядов. Исламская власть фанатично настроена на конфронтацию с Западом во всех вопросах, особенно в вопросе Ормузского пролива. А президент Масуд Пезешкиан, спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи выступают за диалог с Западом, замораживание ядерной программы, снятие санкций и пр. Они понимают, что иранская экономика в тяжелейшем положении, страна на грани полного банкротства, социального коллапса. Для духовенства все земные проблемы – инфляция, девальвация, обнищание людей — абсолютно никакого значения не имеют. Они фанатично ждут имама Махди (Имам аз-Заман), который вернется перед Судным днем для установления справедливости. Безработица, обвал экономики, достижение мира их совершенно не интересуют. Именно эти люди, вопреки воле членов правительства, дают приказы обстреливать суда в Ормузском проливе, чтобы сорвать переговоры с США. Под их патронажем находятся ливанская «Хезболла», хуситы, вооруженные формирования «Фатимиюн» в Афганистане и другие прокси. Теперь будущее региона зависит от того, сможет ли правительство исламской республики взять верх над духовенством, когда социально-экономическая ситуация выйдет из-под контроля и начнутся проявления массового недовольства населения».

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