Правительство Ирана – за переговоры. А духовенство мечтает запустить ракету по Трампу

Соединенные Штаты продолжают атаковать цели в Иране, который в свою очередь наносит ответные удары по американским базам в странах Персидского залива. Накануне, по данным американских военных, вдоль иранского побережья было поражено еще 90 военных целей, среди которых железнодорожный мост в провинции Голестан. Также многочисленные взрывы произошли вблизи крупного портового города Бендер-Аббас, города Бушер и острова Абу-Муса в Персидском заливе. В ответ Иран заявил об атаках на американские базы в двух странах Персидского залива — Кувейте и Бахрейне, которые являются союзниками Вашингтона. Главный переговорщик Ирана Мохаммед-Багер Галибаф написал в X: «Америка до сих пор не поняла, что запугивание и невыполненные обещания больше не остаются безнаказанными. Мы говорим предельно ясно: если вы нанесете удар, мы ударим в ответ». Как сообщил иранский Press TV, Тегеран призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с возобновившимися масштабными атаками США и предупредил Вашингтон о последствиях. Тем временем судоходство через Ормузский пролив практически остановилось после взаимных ударов Ирана и США. До сих пор движение судов по Ормузскому проливу происходило преимущественно по одобренному Ираном маршруту, расположенному ближе к северной стороне водного пути. В отличие от этого, поддерживаемый США оманский коридор бездействовал. Среди крупных судов в Ормузском проливе были замечены только санкционированный США супертанкер, идущий из Персидского залива, и контейнеровоз под иранским флагом. Однако возможно, что некоторые суда проходят через пролив с выключенными транспондерами. В среду через пролив в обоих направлениях прошло около 14 грузовых судов, перевозящих сырье, после чего судоходство полностью прекратилось.

В беседе с haqqin.az иранский политолог Хамид Шаханаги отметил, что происходящие события являются формой давления сторон на переговорах Ирана и США: «Сейчас Трамп выразил недоверие, заявив, что иранцы на переговорах говорят одно, а своему народу и миру— противоположное. Принимать решение о продолжении или сворачивании переговоров с Ираном будут его эмиссары на Ближнем Востоке: спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Сам Трамп как бы отстранился от переговорного процесса, но двери переговоров оставил открытыми». По словам политолога, власти Ирана считают, что весь Ормузский пролив до берегов Омана принадлежит им: «В Тегеране утверждают, что граница Омана проходит не по центру, а по оманскому берегу Ормузского пролива, то есть режим считает пролив своим внутренним водоемом. Точно так же Саддам Хусейн вел спор вокруг установления границы по пограничной с Ираком реке Арванд (арабское название Шатт-эль-Араб), что стало главным официальным поводом для начала ирано-иракской войны 1980–1988 годов. Саддам Хусейн стремился установить полный единоличный контроль Ирака над всем руслом реки. По международным правилам, в случае прохождения реки между двумя государствами граница устанавливается по центру водной артерии. К примеру, ирано-азербайджанская граница проходит по центру реки Араз. Но в 1980 году власти Ирака решили, что ирано-иракская граница проходит по берегу реки Арванд, что привело к 8-летней войне. Теперь такие же претензии предъявляет Иран к Оману, присваивая себе весь Ормузский пролив, чем резко настроил против себя правительство Омана. Теперь Маскат перешел в лагерь противников Ирана наряду с ОАЭ, Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Как продолжение политики присвоения всего Ормуза Иран наносит удары по всем кораблям, которые пытаются пройти по оманской зоне пролива. По замыслу иранского режима, все корабли должны проходить с разрешения Тегерана и идти по иранскому маршруту. С этим не согласны Оман, США, другие арабские страны, это запрещает и международное морское право».