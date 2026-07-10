Американцы высадились в Зангезуре

Армению посетили представители американской инженерно-консалтинговой компании AECOM, говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства США в Армении в Facebook.
«На прошлой неделе мы приняли в Армении представителей американской инженерно-консалтинговой компании AECOM. Команда AECOM и партнеры из правительства Армении изучили локацию проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания») с целью создания железнодорожной и другой инфраструктуры, которая будет поддерживать экономический рост, взаимосвязанность и региональную интеграцию», - сообщили в посольстве США.