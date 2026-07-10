Как проверяют частные клиники?

На вопросы по теме «Какие учреждения и как проверяет АЭЦ?» отвечает начальник юридического отдела Аналитического экспертного центра Министерства здравоохранения Тамам Гасанова.

В средствах массовой информации и социальных сетях нередко появляются публикации о качестве услуг, оказываемых гражданам в частных клиниках, а также проведении проверок Аналитическим экспертным центром (АЭЦ) Министерства здравоохранения. Зачастую граждане недостаточно осведомлены о том, какие медицинские учреждения, в каких случаях и каким образом могут быть проверены АЭЦ. В результате они нередко доверяют недостоверной информации и ожидают максимально оперативного решения возникающих проблем.

— Какие учреждения вправе проверять Аналитический экспертный центр Министерства здравоохранения? Проводятся ли внеплановые проверки без предварительного уведомления?

— Аналитический экспертный центр проводит плановые проверки только в частных медицинских учреждениях, зарегистрированных в государственном реестре и имеющих соответствующую лицензию. Если же становится известно о незаконном осуществлении медицинской деятельности в салоне красоты или ином немедицинском учреждении, проверка может быть проведена исключительно на основании обращения физических или юридических лиц, публикаций в средствах массовой информации либо материалов государственных органов, подтвержденных соответствующими документами.

Согласно законодательству, для проведения внеплановой проверки АЭЦ сначала обращается в Министерство юстиции и получает официальную выписку из реестра проверок. Только после получения такой выписки проверка может быть проведена. Она осуществляется в даты, указанные в реестре Министерства юстиции, и только сотрудниками Аналитического экспертного центра, сведения о которых внесены в соответствующую систему. Медицинское учреждение получает информацию о предстоящей проверке через государственный реестр.

В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики (законом Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях») все лицензии на территории страны, в том числе лицензии на осуществление частной медицинской деятельности, выдаются уполномоченным государственным органом. При этом Аналитический экспертный центр проводит обследование соответствующих медицинских учреждений и выдает заключение об их соответствии требованиям по материально-техническому обеспечению, наличию медицинского персонала и готовности к приему пациентов.

— Какие меры принимает Аналитический экспертный центр, если в ходе проверки выявляются нарушения законодательства?

— Все выявленные в ходе проверки факты оформляются официальным актом проверки. В случае установления нарушений составляется протокол об административном правонарушении, который направляется на рассмотрение в компетентный орган (суд либо иной уполномоченный орган). Административный штраф применяется только после принятия соответствующего решения этим органом.

Если нарушение совершается повторно, учреждение вновь привлекается к административной ответственности, ему направляется предписание о прекращении незаконной деятельности, а материалы передаются в правоохранительные и другие компетентные государственные органы.

Если же выявляется факт причинения вреда жизни или здоровью человека, материалы направляются в органы прокуратуры для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного производства.

— Какие меры принимает Аналитический экспертный центр, если становится известно, что медицинская деятельность осуществляется в немедицинском учреждении, например в косметологическом салоне? Каким образом осуществляется контроль?

— В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики плановые проверки проводятся только в учреждениях, зарегистрированных как частные медицинские организации и имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.

Если же учреждение не зарегистрировано как медицинское, например является салоном красоты или косметологическим салоном, внеплановая проверка может быть проведена только при наличии обращения физического или юридического лица с подтверждающими документами, публикаций в средствах массовой информации либо материалов, поступивших от правоохранительных органов по результатам проведенных ими проверок. При этом такие обращения обязательно должны быть обоснованы и сопровождаться подтверждающими документами.

Иногда граждане и представители средств массовой информации считают, что сразу после поступления жалобы сотрудники Аналитического экспертного центра могут незамедлительно выехать на проверку и принять оперативные меры в отношении той или иной клиники. Однако законодательство не предусматривает такой возможности.

Для проведения внеплановой проверки АЭЦ сначала обращается в реестр Министерства юстиции и только после получения соответствующей выписки вправе провести проверку.

Проверка осуществляется исключительно в даты, указанные в выписке из реестра, и только сотрудниками, официально включенными в систему в качестве проверяющих.

Если в ходе проверки подтверждается факт нарушения и устанавливается вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, в соответствии со статьей 210.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках за осуществление частной медицинской или фармацевтической деятельности без лицензии предусматривается административный штраф: для физических лиц — от 2 000 до 3 000 манатов; для должностных лиц — от 5 000 до 10 000 манатов; для юридических лиц — от 20 000 до 30 000 манатов.

При этом протокол направляется в суд либо иной компетентный орган, который принимает решение о применении административного взыскания. Кроме того, учреждению направляется предписание о прекращении незаконной деятельности.

При повторном совершении такого нарушения учреждение вновь подвергается административному взысканию, а информация о его деятельности направляется в правоохранительные органы, Государственную налоговую службу, Государственную службу инспекции труда, Министерство внутренних дел и другие компетентные государственные органы.

Если же в действиях выявлены признаки причинения вреда жизни или здоровью человека, перед органами прокуратуры ставится вопрос о рассмотрении данного факта в порядке уголовного судопроизводства.