В Испании объяснили, почему Трамп смягчился

В испанском правительстве заявили, что президент США Дональд Трамп смягчил свою риторику в отношении Испании, поскольку ему стало известно о резком увеличении вклада Мадрида в деятельность альянса в последние годы. Об этом заявил пресс-секретарь испанского премьера Педро Санчеса, которого цитирует Reuters.

В среду на саммите НАТО в Анкаре Трамп назвал Испанию «ужасным партнером» и приказал немедленно прекратить всю торговлю с этой страной на фоне споров о расходах на оборону и войне с Ираном.

По дороге обратно в США после саммита он заявил журналистам на борту Air Force One: «У меня действительно были проблемы, и они остаются. Но Испания сегодня полностью изменила свою позицию. Сегодня Испания проявила большую щедрость».

На вопрос о том, что именно сделала Испания, он ответил: «Они выполнили просьбу о выплате значительных сумм, и, если бы они этого не сделали, мы бы с ними даже не разговаривали».

Пресс-секретарь Санчеса пояснил, что, судя по всему, речь шла о том, что Мадрид выполнил прежний целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП.

Источники в испанской делегации в Анкаре, на которые ссылается газета El Mundo, сообщили, что Мадрид сравнил этот спор с инсценированной ссорой, лишенной реального конфликта, и что испанские чиновники не зафиксировали никаких экономических последствий или сокращения инвестиций в Испанию в последние годы, несмотря на критику со стороны Трампа.

Отношения между Вашингтоном и Мадридом обострились после начала войны США против Ирана. Как известно, Испания не разрешила США использовать свои военные базы для нанесения ударов по Ирану.