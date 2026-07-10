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На похороны Хаменеи пришло более 40 миллионов человек

11:43 438

Шестидневные торжественные прощальные и похоронные церемонии в честь бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи прошли в пяти городах — Тегеране, Куме, Наджафе, Кербеле и Мешхеде. По официальным оценкам, которые приводит иранский телеканал Press TV, в церемониях приняли участие от 41 до 43 миллионов человек.

Минувшей ночью Али Хаменеи был похоронен в Мешхеде в одной из главных шиитских святынь — мавзолее имама Резы. Присутствие на месте большого количества людей также подтвердили журналисты иностранных СМИ.

«В последний день огромные толпы снова заполонили главные улицы, на этот раз — улицы Мешхеда, самого священного города Ирана и родины аятоллы Али Хаменеи, улицы, ведущие к золотому куполу мавзолея имама Резы», — рассказала корреспондент Би-би-си Лиз Дюсет. 

Присутствующие несли фотографии Хаменеи, флаги Ирана и плакаты с призывами убить президента США Дональда Трампа и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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