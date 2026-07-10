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В Нью-Йорке на месте башен-близнецов строят новый небоскреб

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В Нью-Йорке дали старт строительству второго Всемирного торгового центра — последнего офисного небоскреба в восстановленном комплексе на месте разрушенных башен-близнецов. Новая штаб-квартира American Express должна стать финальным элементом реконструкции района Нижнего Манхэттена.

Церемония закладки первого камня состоялась 9 июля, почти за два месяца до 25-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года, уничтоживших первоначальный комплекс.

В мероприятии приняли участие мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, спикер городского совета Джули Менин и контролер Марк Левин.

Мамдани назвал площадку Всемирного торгового центра «священной землей» и заявил, что новый проект символизирует восстановление города после трагедии. 

«После падения башен и гибели тысяч людей наш город погрузился в скорбь. Но спустя годы величие вернулось», — сказал мэр.

По его словам, строительство небоскреба создаст более 3200 рабочих мест, принесет около 5,9 млрд долларов экономике Нью-Йорка и 6,3 млрд долларов бюджету штата.

Второй Всемирный торговый центр станет стеклянной башней высотой 55 этажей. В здании смогут работать до 10 тыс. сотрудников. Проект также предусматривает более одного акра открытых террас и садов.

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