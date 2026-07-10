Израиль готов к новой войне с Ираном

Израиль готов присоединиться к военным операциям США против Ирана, если Вашингтон официально обратится за помощью, пишет The New York Post со ссылкой на источники.

«Мы доказали, что поддерживаем США. Я не уверен, что Израилю будет выгодно присоединяться к этому [в данный момент], но мы понимаем, что должны задействовать свои силы. Мы готовы сделать это снова, если потребуется», — сообщил один из официальных лиц.

Такую возможность допустила и основательница Израильского юридического центра («Шурат-аДин»), правозащитница Ницана Лейтнер. «Если Соединенные Штаты призовут Израиль встать на их сторону, Израиль будет там — не на словах, а на деле и в реальном военном сотрудничестве», — сказала она.

Коме того, Лейтнер подвергла критике европейских союзников, обвинив их в «пустых заявлениях» вместо решительных действий против Тегерана.

При этом источники отмечают, что правительство «не горит желанием» возвращаться к состоянию войны — израильское население было вынуждено массово уходить в бомбоубежища из-за регулярных ракетных обстрелов Тегерана.

Также, подчеркивает NYP, на фоне эскалации министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ «готов нанести удар по Ирану в третий раз — и с большей силой, чем прежде», если это будет оправдано необходимостью защиты интересов безопасности.