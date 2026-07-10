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В Сирии установили, кто стоит за взрывами во время визита Макрона

11:59 585

Сотрудники сил внутренней безопасности Сирии задержали боевиков, организовавших взрывы в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявил телеканалу Al Ikhbariya начальник провинциального управления МВД генерал Ахмед ад-Даллати.

«Первоначальное расследование в отношении членов ячейки, причастных к взрывам 7 июля в центре Дамаска, выявило их связь с террористической группировкой «Исламское государство», - указал генерал.

Ад-Даллати сообщил, что силовики провели спецоперации в нескольких районах города и его окрестностях после того, как установили наблюдение за одним из боевиков. В результате арестованы все члены ячейки, организовавшей взрывы. Данные об их численности не приводятся.

По информации МВД арабской республики, взрывы в Дамаске привели к гибели 1 и ранению свыше 30 человек, в том числе 4 полицейских. Среди пострадавших оказался замминистра туризма Сирии Фарадж аль-Кашкуши. Он получил ранение в ногу и был госпитализирован. Бомбы сдетонировали поблизости от здания Министерства туризма в момент, когда сотрудники сирийских сил безопасности пытались их обезвредить. Одна из них была заложена в мусорный бак, другая - в припаркованный автомобиль.

Взрывы произошли в районе гостиницы Four Seasons, в которой остановился находившийся в Сирии с визитом Макрон. Однако, по данным телеканала Al Hadath, кортеж французского лидера покинул резиденцию за 15 минут до происшествия. Ни он сам, ни сопровождавшие его лица не пострадали.

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