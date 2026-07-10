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Не успели взять даже обувь…Загатала пала жертвой стихии

наши беды
Ульвия Худиева, собкор
12:45 157

Селевые потоки и интенсивные дожди вызвали серьезные разрушения в регионах Азербайджана, особенно в Загатале, Балакене и Агстафе. В десятках сел затоплены частные жилые дома, приусадебные участки, фруктовые сады. Обрушились ограждения домов, вспомогательные постройки, разрушены мосты, повреждены линии электроснабжения и водопровода. Жители сообщили, что в местах, где вода уже сошла, образовался толстый слой ила. Погибли фруктовые деревья и посевы.

В загатальском селе Йолайрыдж затопило жилые дома. Сельчане говорят, что не помнят, когда в последний раз происходило нечто подобное. На отдельных участках глубина воды превышала один метр. «Есть семьи, которые не успели взять из дома даже одежду и обувь», — пишут жители в социальных сетях. Сообщается, что людей из опасных зон пришлось эвакуировать.

В сельском муниципалитете сообщили haqqin.az, что ситуация остается напряженной. Хотя подачу электроэнергии восстановили, из некоторых сел вода еще не ушла.

В селах Вехтала, Ашагы Чардахлар, Бехмедли, Лагич и Мешлеш также зафиксированы серьезные последствия. Жители этих сел были эвакуированы в целях безопасности. Одновременно затопило и участки с ульями. Пострадали урожай фермеров и пчелиные семьи. Во многих районах, включая центр города, перебои с подачей электроэнергии и воды.

Первый заместитель главы Исполнительной власти Загатальского района Тофик Ахмедов сообщил haqqin.az, что работы по устранению последствий продолжаются, и уже началась оценка нанесенного ущерба.

«В ряде сел подтоплены дворы жилых домов, а местами — первые этажи зданий и дороги. Разрушены три пешеходных моста, повреждены четыре автомобильных моста. Частично разрушено здание районного почтового отделения. В нескольких селах упали 12 электрических столбов, повреждены трансформаторы, из-за чего возникли перебои с подачей электроэнергии», — рассказал Ахмедов. Он отметил, что привлечены три дополнительные единицы техники из других районов. Вечером 7 июля районная администрация и комиссия по чрезвычайным ситуациям занимались устранением последствий на местах. По словам Ахмедова, в настоящее время девять водовозов обеспечивают жителей питьевой водой: «В селе Ашагы Тала вышли из строя водопроводные линии. Мы пытаемся решить проблему питьевой воды с помощью артезианской скважины».

Представитель исполнительной власти района отметил, что количество осадков многократно превысило норму, потому ущерб оказался значительным.

В Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили haqqin.az, что в результате интенсивных ливневых дождей возникли серьезные проблемы на основных источниках питьевой воды, обеспечивающих Загаталу. В водоисточнике Зилбанчай, являющемся одним из главных источников питьевой воды города, мутность воды многократно превышает норму, очистные сооружения не справляются с доведением воды до требуемого качества. Поэтому, чтобы не допустить подачи мутной воды потребителям, подача из этого источника в резервуар временно прекращена.

На другом ключевом источнике — Мешлеш‑Талачай — мощный сель серьезно повредил водозаборные сооружения и другие инфраструктурные объекты. Селевые потоки вывели из строя крышки фильтров, заполнили водозаборные колодцы и магистральные водопроводы большим количеством камней, песка и других наносов. Поскольку доступ к территории сейчас невозможен, подача воды из этого источника в резервуар полностью остановлена. Питьевое водоснабжение Загаталы временно организовано альтернативным способом. Жителям города по заранее составленному графику доставляется питьевая вода специальными водовозами. Для этого техника Управления эксплуатации загатальских мелиоративных систем и других соответствующих структур работает в усиленном режиме, обеспечивая население питьевой водой.

Кроме того, сотрудники управления доставляют воду непосредственно по адресам проживания больных, пожилых, людей с инвалидностью и других граждан из уязвимых категорий. В настоящее время предпринимаются необходимые меры для устранения последствий селевого потока. Как только доступ к поврежденным водозаборным сооружениям станет возможным, их восстановление и ремонт инфраструктуры начнутся незамедлительно.

Также отмечается, что местное управление эксплуатации мелиоративных систем работает в усиленном режиме. Для полного восстановления водоснабжения города в кратчайшие сроки мобилизованы все необходимые технические средства, персонал и другие ресурсы.

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