Председатель AQTA и глава Россельхознадзора обсудили сотрудничество

В ходе беседы стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в области ветеринарного и фитосанитарного контроля. Обсуждение сосредоточилось на взаимных поставках сельскохозяйственной продукции, ускорении экспортных процедур и идентификации крупных и мелких рогатых животных, экспортируемых из России в Азербайджан. Кроме того, были рассмотрены вопросы интеграции информационных систем в ветеринарной сфере. Отмечено, что процесс интеграции в фитосанитарном направлении уже успешно завершен.

В ходе телефонного разговора также обсуждались возможности сотрудничества в области разработки и производства ветеринарных препаратов. Была достигнута договоренность о скором визите представителей AQTA в Россию для изучения российского опыта в этой области.