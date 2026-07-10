План Трампа тормозит

План президента США Дональда Трампа по послевоенному урегулированию в секторе Газа предполагал размещение в анклаве 20 тысяч миротворцев, но сейчас готовится отправка лишь первой группы из 10–20 военнослужащих. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского военного чиновника и источники, знакомые с проектом.

По данным газеты, первоначально миротворцы должны были начать работу еще в июне. В итоге первыми в Израиль прибудет десяток военнослужащих из Марокко. Сначала они будут проходить подготовку возле границы с Газой, затем начнут операцию в анклаве. Позже к ним должны присоединиться подразделения других стран.