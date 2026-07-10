План Трампа тормозит

План президента США Дональда Трампа по послевоенному урегулированию в секторе Газа предполагал размещение в анклаве 20 тысяч миротворцев, но сейчас готовится отправка лишь первой группы из 10–20 военнослужащих. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американского военного чиновника и источники, знакомые с проектом.
По данным газеты, первоначально миротворцы должны были начать работу еще в июне. В итоге первыми в Израиль прибудет десяток военнослужащих из Марокко. Сначала они будут проходить подготовку возле границы с Газой, затем начнут операцию в анклаве. Позже к ним должны присоединиться подразделения других стран.
WSJ уточняет, что реализация плана Трампа затянулась из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: на сроки повлияла война между Израилем и Ираном, а также боевые действия в Ливане.
Как пишет газета, сейчас четыре страны — Албания, Казахстан, Косово и Марокко — близки к подписанию соглашений об участии в миротворческой миссии. При этом Индонезия, которая ранее рассматривала возможность направить в Газу несколько тысяч военнослужащих, в марте приостановила переговоры, сославшись на нестабильную обстановку на Ближнем Востоке.
В октябре 2025 года США, Катар, Египет и Турция как посредники подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС. Оно было основано на американском плане урегулирования, который предусматривал прекращение огня, освобождение заложников, поэтапный вывод израильских войск, разоружение ХАМАС и размещение в Газе международных стабилизационных сил.