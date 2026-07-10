Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению

Транзитом через Азербайджан в Армению будут отправлены пропан и удобрения.
Сегодня со станции Баладжары будут отправлены 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями.
Транзитом через Азербайджан в Армению будут отправлены пропан и удобрения.
Сегодня со станции Баладжары будут отправлены 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями.
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