USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению

12:23 298

Транзитом через Азербайджан в Армению будут отправлены пропан и удобрения.

Сегодня со станции Баладжары будут отправлены 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями.

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 667
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 299
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 415
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4322
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1325
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1936
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 710
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1712
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1939

ЭТО ВАЖНО

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 667
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 299
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 415
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4322
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1325
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1936
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 710
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1712
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1939
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться