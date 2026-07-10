Трамп шокировал Кремль

Недавние заявления администрации Дональда Трампа, которые отрицают российскую переговорную тактику и признают успехи Украины на поле боя, похоже, застали Россию врасплох, и теперь Кремль судорожно пытается скорректировать свою риторику. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 9 июля заявил, что США всегда оказывали Украине военную помощь, пытаясь преуменьшить значение решения президента США Дональда Трампа о предоставлении Украине лицензии на производство ракет Patriot.

Песков также заявил, что Кремль рассматривает заявления Трампа как «недоразумение», а не как эскалацию. При этом он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин по-прежнему открыт для разговора с Трампом.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 8 июля повторила кремлевскую риторику о том, что США по-прежнему не заинтересованы в содействии европейской безопасности и что европейские государства готовятся к долгосрочному конфликту с Россией: «Ответы Пескова и Захаровой свидетельствуют о том, что Кремль еще не разработал последовательный информационный ответ на недавние попытки администрации Трампа противостоять российским нарративам».

В ISW напоминают, что госсекретарь США Марко Рубио ранее подтвердил, что после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года не было письменного соглашения, что подрывает попытки России использовать саммит в качестве оружия в переговорных целях. Также высокопоставленные американские чиновники недавно признали тактические и оперативные успехи Украины, вопреки российской версии о продвижении ее войск по всей линии фронта.

«Кремль, по-видимому, пытается преуменьшить значение последних событий, включая важность лицензионного соглашения по системе Patriot, чтобы оставить открытой дверь для переговоров с Соединенными Штатами в надежде, что Россия все еще сможет добиться уступок от Украины и ее партнеров», - считают аналитики.