USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов

фото
12:29 158

McDonald’s Azərbaycan совместно с Государственным фондом социальной защиты организовали поездку в лагерь Camphood в поселке Бильгя для 12 детей из семей шехидов и ветеранов вместе с их родными.

Участниками программы стали победители международных спортивных соревнований этого года, а также дети, ранее становившиеся победителями интеллектуальных олимпиад и образовательных конкурсов.

Для участников была организована насыщенная программа, включавшая спортивные, творческие и образовательные мероприятия. Дети познакомились со сверстниками, приняли участие в различных активностях и получили яркие впечатления.

Поездка в лагерь Camphood стала еще одной возможностью подарить детям яркие воспоминания, новые знакомства и полезный опыт, объединив отдых, общение и развивающий досуг в теплой и дружеской атмосфере.

Проект реализован в рамках долгосрочного партнерства между McDonald’s Azərbaycan и Государственным фондом социальной защиты, закрепленного соответствующим меморандумом. В рамках этого сотрудничества компания последовательно реализует проекты корпоративной социальной ответственности, направленные на поддержку детей из семей шехидов и ветеранов.

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 672
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 302
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 418
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4325
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1327
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1938
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 710
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1713
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1940

ЭТО ВАЖНО

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 672
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 302
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 418
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4325
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1327
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1938
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 710
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1713
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться