Восьмерка американцев готовила теракт на день рождения Трампа

В США правоохранители предъявили обвинение восьми мужчинам, планировавшим теракт на турнире UFC возле Белого дома. Среди возможных целей называют президента США Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Guardian.

По данным обвинения, группа в мае начала копить деньги, покупать огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, взрывчатку, дроны, медицинское оборудование, средства связи и другие предметы.

По словам официальных лиц, члены группы верили в маргинальные теории заговора и надеялись, что атака дестабилизирует правительство.

Один из обвиняемых рассказал следователям, что они планировали запустить дроны со взрывчаткой, а затем стрелять в участников толпы, если бы те убегали.

19-летний Тайсен Си Пропер из города Денвилл, штат Огайо, и четыре других фигуранта были арестованы 15 июня. Приблизительно через неделю в Вашингтоне и Миссури ФБР выдвинуло обвинения и арестовало еще двух обвиняемых.

Восьмым обвиняемым является 21-летний Чандлер Д. Скаггс из Чепменвилля, Западная Вирджиния, взятый под стражу. Скаггса якобы назначили одним из снайперов.

В показаниях под присягой было заявлено, что Скаггса, вероятно, должен был забрать Пропер, и доставить в Вашингтон, но после ареста он потерял связь с Пропером, как и другие.

Напомним, в мае на территории Белого дома началось строительство арены в турнире UFC Freedom Fights 250. Турнир, запланированный на 14 июня, был приурочен к 80-летию президента Трампа.