USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Восьмерка американцев готовила теракт на день рождения Трампа

12:34 209

В США правоохранители предъявили обвинение восьми мужчинам, планировавшим теракт на турнире UFC возле Белого дома. Среди возможных целей называют президента США Дональда Трампа, миллиардера Илона Маска и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Guardian.

По данным обвинения, группа в мае начала копить деньги, покупать огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, взрывчатку, дроны, медицинское оборудование, средства связи и другие предметы.

По словам официальных лиц, члены группы верили в маргинальные теории заговора и надеялись, что атака дестабилизирует правительство. 

Один из обвиняемых рассказал следователям, что они планировали запустить дроны со взрывчаткой, а затем стрелять в участников толпы, если бы те убегали.

19-летний Тайсен Си Пропер из города Денвилл, штат Огайо, и четыре других фигуранта были арестованы 15 июня. Приблизительно через неделю в Вашингтоне и Миссури ФБР выдвинуло обвинения и арестовало еще двух обвиняемых.

Восьмым обвиняемым является 21-летний Чандлер Д. Скаггс из Чепменвилля, Западная Вирджиния, взятый под стражу. Скаггса якобы назначили одним из снайперов.

В показаниях под присягой было заявлено, что Скаггса, вероятно, должен был забрать Пропер, и доставить в Вашингтон, но после ареста он потерял связь с Пропером, как и другие.

Напомним, в мае на территории Белого дома началось строительство арены в турнире UFC Freedom Fights 250. Турнир, запланированный на 14 июня, был приурочен к 80-летию президента Трампа.

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 674
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 303
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 419
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4326
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1327
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1940
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 711
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1713
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1941

ЭТО ВАЖНО

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 674
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 303
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 419
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4326
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1327
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1940
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 711
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1713
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2682
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться