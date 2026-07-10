Смертельные лесные пожары в Испании

В результате разрушительного лесного пожара в провинции Альмерия на юге Испании погибли не менее 12 человек, есть пострадавшие. Некоторые жертвы были найдены мертвыми в автомобилях, сообщили власти автономного региона Андалусия утром в пятницу, 10 июля.

Пожар вспыхнул накануне во второй половине дня. С пламенем борются около 150 пожарных, сообщила рано утром в пятницу андалузская спасательная служба. Власти региона объявили чрезвычайную ситуацию, передает Deutsche Welle.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс заявил о «беспрецедентной трагедии» и «самом разрушительном пожаре в регионе до сегодняшнего дня».