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Смертельные лесные пожары в Испании

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12:42 82

В результате разрушительного лесного пожара в провинции Альмерия на юге Испании погибли не менее 12 человек, есть пострадавшие. Некоторые жертвы были найдены мертвыми в автомобилях, сообщили власти автономного региона Андалусия утром в пятницу, 10 июля.

Пожар вспыхнул накануне во второй половине дня. С пламенем борются около 150 пожарных, сообщила рано утром в пятницу андалузская спасательная служба. Власти региона объявили чрезвычайную ситуацию, передает Deutsche Welle.

Министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций Андалусии Антонио Санс заявил о «беспрецедентной трагедии» и «самом разрушительном пожаре в регионе до сегодняшнего дня».

Свидетели возгорания сообщили экстренным службам, что причиной пожара был оборванный кабель электропередачи, упавший на высохшую растительность. Инцидент произошел рядом с крупной трассой, пламя быстро распространилось на лес рядом с дорогой.

Беспрецедентная жара в мае и июне высушила обширные территории в Западной Европе, сделав их особенно уязвимыми для лесных пожаров. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в Европе потепление происходит более чем в два раза быстрее, чем в среднем в мире, что делает все более вероятными продолжительные периоды сильной жары. В начале текущей недели вышедший из-под контроля лесной пожар на юге Франции близ границы с Испанией привел к эвакуации более 10 000 человек.

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