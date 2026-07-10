USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Новый самолет Трампа мог быть без противоракетной системы

The New York Times
12:43 124

Новый президентский самолет президента США Дональда Трампа, предположительно, пока не оснащен системой защиты от ракетных угроз, поэтому после саммита НАТО в Анкаре американский лидер вылетел на прежнем борту. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, из Анкары Трамп отправился на старом президентском самолете, а уже на военной базе в Великобритании пересел на новый Boeing 747-8, который был подарен ему Катаром. Собеседники газеты утверждают, что новый лайнер пока не оборудован средствами защиты в той же степени, что и прежний самолет. При этом остается неясным, установлены ли на нем системы защиты от зенитных и авиационных ракет.

Как отмечает NYT, по оценке представителей Министерство обороны США, оснащение нового самолета подобными системами может стоить около $1 млрд и занять до двух лет. 

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что не будет возвращаться из Турции на новом президентском самолете, поскольку хотел продемонстрировать его в Европе.

Новый Boeing 747-8 был представлен в середине июня. Самолет, подаренный королевской семьей Катара, заменил Boeing 747-2, который использовался в качестве президентского борта более 30 лет.

Ранее также сообщалось, что из-за внушительных размеров Boeing 747-8 Турции пришлось модернизировать взлетно-посадочную полосу. На подготовку объекта к посадке самолета во время саммита НАТО власти страны потратили около 120 млн долларов и восемь месяцев работ.

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 681
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 304
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 424
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4328
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1329
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1945
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 711
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1715
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2684
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1942

ЭТО ВАЖНО

Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 681
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 304
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 424
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 4328
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1329
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 1945
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35
Комплименты в Анкаре, вопросы — в Вашингтоне. CAATSA, C-400 и F-35 наш обзор
9 июля 2026, 22:14 3123
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество
Минобороны и турецкая компания Baykar обсудили военно-техническое сотрудничество ФОТО
10:22 711
План Ирана по убийству Трампа?
План Ирана по убийству Трампа? The Wall Street Journal
10:15 1715
Турция продала российские С-400 стране Залива?
Турция продала российские С-400 стране Залива? об этом утверждает Hürriyet
09:12 2684
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
Дипломатический шанс Ирану или новые удары
08:27 1942
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться