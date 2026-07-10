Новый самолет Трампа мог быть без противоракетной системы

Новый президентский самолет президента США Дональда Трампа, предположительно, пока не оснащен системой защиты от ракетных угроз, поэтому после саммита НАТО в Анкаре американский лидер вылетел на прежнем борту. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания, из Анкары Трамп отправился на старом президентском самолете, а уже на военной базе в Великобритании пересел на новый Boeing 747-8, который был подарен ему Катаром. Собеседники газеты утверждают, что новый лайнер пока не оборудован средствами защиты в той же степени, что и прежний самолет. При этом остается неясным, установлены ли на нем системы защиты от зенитных и авиационных ракет.

Как отмечает NYT, по оценке представителей Министерство обороны США, оснащение нового самолета подобными системами может стоить около $1 млрд и занять до двух лет.

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО Трамп заявил, что не будет возвращаться из Турции на новом президентском самолете, поскольку хотел продемонстрировать его в Европе.

Новый Boeing 747-8 был представлен в середине июня. Самолет, подаренный королевской семьей Катара, заменил Boeing 747-2, который использовался в качестве президентского борта более 30 лет.

Ранее также сообщалось, что из-за внушительных размеров Boeing 747-8 Турции пришлось модернизировать взлетно-посадочную полосу. На подготовку объекта к посадке самолета во время саммита НАТО власти страны потратили около 120 млн долларов и восемь месяцев работ.