В Карабахском университете вместе с ведущими вузами Британии разработаны программы по направлениям «Управление бизнесом» и «Экономика»

В Карабах ском университете в сотрудничестве с престижными высшими учебными заведениями Великобритании разработаны программы бакалавриата по специальностям «Управление бизнесом» и «Экономика», набор студентов на которые начнется в 2026/2027 учебном году.

Программа «Управление бизнесом» разработана совместно с преподавателями Эксетерского университета, а программа «Экономика» (BSc Economics) — в партнерстве с преподавателями Оксфордского университета, что гарантирует их соответствие международным стандартам и современным подходам.

В рамках сотрудничества преподаватели обоих университетов тесно взаимодействовали с сотрудниками факультета бизнеса и экономики Карабахского университета при разработке учебных программ. Для окончательного согласования программ представители Эксетерского и Оксфордского университетов посетили Карабахский университет, где провели семинары, интерактивные рабочие сессии и обстоятельные обсуждения с преподавательским составом.