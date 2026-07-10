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В Карабахском университете вместе с ведущими вузами Британии разработаны программы по направлениям «Управление бизнесом» и «Экономика»

13:07 312

В Карабахском университете в сотрудничестве с престижными высшими учебными заведениями Великобритании разработаны программы бакалавриата по специальностям «Управление бизнесом» и «Экономика», набор студентов на которые начнется в 2026/2027 учебном году.

Программа «Управление бизнесом» разработана совместно с преподавателями Эксетерского университета, а программа «Экономика» (BSc Economics) — в партнерстве с преподавателями Оксфордского университета, что гарантирует их соответствие международным стандартам и современным подходам.

В рамках сотрудничества преподаватели обоих университетов тесно взаимодействовали с сотрудниками факультета бизнеса и экономики Карабахского университета при разработке учебных программ. Для окончательного согласования программ представители Эксетерского и Оксфордского университетов посетили Карабахский университет, где провели семинары, интерактивные рабочие сессии и обстоятельные обсуждения с преподавательским составом.

В ходе рабочих сессий были подробно представлены и обсуждены структура программ, их содержание, методика преподавания и ожидаемые результаты обучения. Этот процесс способствовал более глубокому пониманию программ преподавательским составом университета и обеспечил готовность к их эффективной реализации.

Обе программы разработаны с учетом требований современного рынка труда и глобальной образовательной среды. Помимо фундаментальных теоретических знаний в области бизнеса и экономики, учебные планы уделяют значительное внимание таким современным направлениям, как аналитика данных, искусственный интеллект, программирование и цифровая трансформация.

Это сотрудничество представляет собой важный шаг на пути к расширению международных академических связей Карабахского университета, повышению качества обучения и предоставлению студентам конкурентоспособных образовательных возможностей, отвечающих мировым стандартам.

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