AzerGold организовало информационный тур в Дашкесанский район и на Човдарский золотообрабатывающий завод для тревел-блогеров

По инициативе и при организационной поддержке ЗАО AzerGold, а также при содействии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики для 14 тревел-блогеров — членов Ассоциации туристических блогеров Азербайджана — был организован информационный тур в Дашкесанский район, в том числе на Човдарский золотообрабатывающий завод.
Основной целью трехдневного информационного тура, проведенного в рамках Программы корпоративной социальной ответственности государственной компании на текущий год, стало ознакомление широкой аудитории с туристическим потенциалом Дашкесанского района, его богатым природным ландшафтом, историко-культурным наследием и возможностями для развития экотуризма.
В рамках визита участники посетили Човдарский золотообрабатывающий завод. Им была представлена подробная информация о деятельности предприятия, процессах добычи и переработки золота, современных технологиях, применяемых в производстве, а также мероприятиях в сфере охраны труда и защиты окружающей среды. Блогеры ознакомились с производственными участками и основными этапами переработки золота.
Участники также посетили населенные пункты, где ЗАО AzerGold реализует проекты корпоративной социальной ответственности, а также встретились с местными жителями.
Программа информационного тура включала посещение города Дашкесана, а также сел Гушчу, Баян, Кабактепе, Загалы и Хошбулаг. Блогеры ознакомились с природными достопримечательностями региона, его историко-культурным наследием, возможностями для экотуризма и отдыха, а также подготовили фото- и видеоматериалы. В ходе поездки участникам была представлена информация о туристических маршрутах Дашкесана и местах, представляющих интерес для туристов.
Следует отметить, что ЗАО AzerGold реализует ряд проектов, направленных на сохранение историко-культурного наследия и развитие туристического потенциала регионов своей деятельности. В этом контексте в 2023 году Обществом был подготовлен календарь-каталог, посвященный историческим и природным памятникам Дашкесанского района. Кроме того, в рамках проекта «Популяризация историко-культурного наследия Дашкесанского района» в 2025 году у 46 историко-архитектурных памятников региона были установлены информационные стенды.
ЗАО AzerGold продолжит реализацию проектов, направленных на развитие туристического потенциала регионов и поддержку сохранения исторического наследия в рамках своей деятельности в области корпоративной социальной ответственности.