AzerGold организовало информационный тур в Дашкесанский район и на Човдарский золотообрабатывающий завод для тревел-блогеров

По инициативе и при организационной поддержке ЗАО AzerGold, а также при содействии Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики для 14 тревел-блогеров — членов Ассоциации туристических блогеров Азербайджана — был организован информационный тур в Дашкесанский район, в том числе на Човдарский золотообрабатывающий завод.

Основной целью трехдневного информационного тура, проведенного в рамках Программы корпоративной социальной ответственности государственной компании на текущий год, стало ознакомление широкой аудитории с туристическим потенциалом Дашкесанского района, его богатым природным ландшафтом, историко-культурным наследием и возможностями для развития экотуризма.

В рамках визита участники посетили Човдарский золотообрабатывающий завод. Им была представлена подробная информация о деятельности предприятия, процессах добычи и переработки золота, современных технологиях, применяемых в производстве, а также мероприятиях в сфере охраны труда и защиты окружающей среды. Блогеры ознакомились с производственными участками и основными этапами переработки золота.

Участники также посетили населенные пункты, где ЗАО AzerGold реализует проекты корпоративной социальной ответственности, а также встретились с местными жителями.