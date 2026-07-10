USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

В Баку будет до 36 градусов тепла

13:26 699

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 20–24° тепла, днем — 31–36° тепла. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 75–80%, днем — 50–60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако со второй половины дня в некоторых горных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днем — 33–38° тепла, в горах ночью — 11–16° тепла, днем — 20–25°, местами — 28–30° тепла.

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 222
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 828
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1108
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1669
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2019
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3101
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1013
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1520
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5263
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1995
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3191

ЭТО ВАЖНО

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 222
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 828
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1108
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1669
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2019
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3101
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1013
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1520
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5263
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1995
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться