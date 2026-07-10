В Баку будет до 36 градусов тепла

11 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 20–24° тепла, днем — 31–36° тепла. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью будет 75–80%, днем — 50–60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако со второй половины дня в некоторых горных районах местами пройдут дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20–25° тепла, днем — 33–38° тепла, в горах ночью — 11–16° тепла, днем — 20–25°, местами — 28–30° тепла.