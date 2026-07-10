USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Bakcell и Фонд молодежи встретились с победителями стипендиальной программы «Инновации и искусственный интеллект»

13:55 190

В рамках совместного партнерства Bakcell и Фонда молодежи Азербайджанской Республики состоялась официальная встреча с победителями стипендиальной программы по направлению «Инновации и искусственный интеллект».

Основной целью мероприятия было объединить победителей программы, ознакомить их со следующим этапом инициативы, а также провести обмен мнениями о существующих возможностях, будущих направлениях развития и перспективах, создаваемых в рамках программы в сферах инноваций и искусственного интеллекта. В ходе встречи участники получили подробную информацию о стратегических подходах Bakcell и Фонда молодежи, направленных на развитие инновационного потенциала молодежи.

Стипендиальная программа по направлению «Инновации и искусственный интеллект», реализуемая в рамках партнерства Bakcell и Фонда молодежи Азербайджанской Республики, способствует развитию устойчивой инновационной экосистемы в стране, а также поддерживает подготовку молодых специалистов с высоким потенциалом в сфере технологий и формирование конкурентоспособного человеческого капитала будущего.

На стипендиальную программу подано 1 851 заявление. По итогам многоэтапного отборочного процесса 25 молодых людей стали обладателями стипендии. В течение программы победители будут вовлечены в образовательный процесс по направлениям искусственного интеллекта, анализа данных, программирования и UI/UX-дизайна, получат возможность объединить теоретические знания с практическим опытом и развиваться как высококвалифицированные специалисты, отвечающие требованиям цифровой трансформации.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания Азербайджана. Сегодня компания предоставляет более чем трем миллионам клиентов высококачественные и скоростные телекоммуникационные услуги. Являясь одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана посредством инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в Azerconnect Group, которая является частью международной группы компаний NEQSOL Holding, ведущей деятельность в различных странах и отраслях.

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 225
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 830
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1110
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1670
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2020
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3102
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1013
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1521
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5265
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1995
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3192

ЭТО ВАЖНО

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 225
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 830
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1110
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1670
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2020
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3102
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1013
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1521
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5265
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1995
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3192
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться