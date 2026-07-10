ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии

В отношениях Грузии и Евросоюза происходит очередное обострение. 8 июля Парламентской ассамблеей ОБСЕ была принята «Гаагская декларация», которая включала резолюцию «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии». Перед этим, 17 июня, Европарламент принял во многом аналогичную резолюцию с обвинениями в адрес властей Грузии в отходе от «демократических стандартов ЕС» и в отказе от введения санкций против РФ. Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании 8 июля и в знак протеста покинула заседание. По словам председателя комитета по внешним связям парламента Грузии Николоза Самхарадзе, такое решение было принято «в связи с тем, что отдельные части исправленной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо, неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты и произвольно трактуют отчеты по наблюдению за выборами, тем самым создавая угрозу национальным интересам Грузии». В самой Грузии особого возмущения решением грузинской делегации не было даже в среде проевропейски настроенных граждан, если не считать малочисленных акций оппозиции. Дело в том, что Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции наряду с непризнанием итогов грузинских выборов и требованием освобождения «политических заключенных» вновь потребовала отменить законы, противоречащие с ее точки зрения международным обязательствам Грузии «в сфере прав человека». В том числе и закон о запрете пропаганды ЛГБТ. И накануне голосования по резолюции близкие к власти СМИ в Грузии напомнили о противоречиях между «фундаментальной ценностью» ЕС – «правами ЛГБТ» и традиционными ценностями грузинского общества.

5 июля руководитель службы по связям с общественностью патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе дал интервью телекомпании «Имеди», в котором рассказал о требованиях европейских политиков и чиновников к Грузии. По воспоминаниям Андрия Джагмаидзе, еще в 2019 году на конференции по евроатлантической интеграции в Батуми он спросил занимавшего тогда пост государственного министра Германии по делам Европы Михаэля Рота, станет ли проведение ЛГБТ-прайдов обязательным условием для вступления Грузии в ЕС. В ответ немецкий политик заявил, что уважение к подобным меньшинствам является одной из «фундаментальных европейских ценностей». Также осенью 2019 года грузинская церковная делегация в Брюсселе предупредила, что давление на Грузию по вопросам ЛГБТ приведет к росту антиевропейских настроений в стране. Но европейские политики отвергли ее доводы, а евродепутат Раса Юкнявичене дала понять, что грузинам придется адаптироваться к новым ценностям. «Много лет назад мы тоже были гомофобами, но и вы привыкнете», − заявила евродепутат от Литвы. После выхода интервью Андрия Джагмаидзе спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что 17 июня Европарламент принял резолюцию по Грузии, подготовленную той же Расой Юкнявичене, и эта резолюция была явно направлена против ГПЦ. В частности, в ней с прямым намеком на Грузинскую православную церковь выражается «обеспокоенность использованием Россией религиозных сетей в качестве каналов распространения дезинформации и влияния». «Это первый случай, когда институт Евросоюза выступил с нападками на Грузинскую церковь, что является абсолютно неприемлемым. Именно здесь должна быть проведена красная линия, чтобы впредь никто, в том числе ни один институт Европейского союза, не осмелился нападать на Грузинскую церковь и ее многочисленную паству. Понятно, что от Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на нападки против Грузинской церкви», — заявил Папуашвили.

Одной из главных причин нападок ЕС на ГПЦ является ее отказ поддержать европейскую ЛГБТ-повестку. Тот же Андрия Джагмаидзе в своем интервью рассказал, как нынешний еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лабиб в свою бытность главой МИД Бельгии в августе 2023 года настойчиво призывала патриархию ГПЦ помочь с популяризацией однополых браков. «Когда мы стали задавать вопросы, Лабиб заявила, что не пришла дискутировать и ушла», – отметил представитель ГПЦ. По его словам, Брюсселю, который критикует Тбилиси за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ, «не интересны настроения грузинского общества, приверженность к семейным ценностям, поэтому там называют такую позицию церкви по этому вопросу «российскими клише». Но интересно, что те же самые еврочиновники, которые обвиняют ГПЦ в том, что она поддерживает «российские клише» по вопросам ЛГБТ, сами содействовали российской политике. Правда, в другой сфере – в силовой «перекройке границ», оккупации чужих территории и поддержке сепаратизма. Та же Хаджа Лабиб летом 2021 года, будучи журналисткой, приезжала на фестиваль «Глобальные ценности» в оккупированный РФ украинский Крым и публиковала в соцсетях фрагменты своего выступления на фестивале. Тем самым способствуя «легализации» оккупации Россией украинских территорий. Лишь после начала полномасштабной войны РФ против Украины, став главой МИД Бельгии в 2022 году, Хаджа Лабиб принесла «извинения» украинской стороне за посещение оккупированного Крыма. В искренность такого «извинения» с трудом верится, поскольку в следующем, 2023 году, во время визита в Армению Хаджа Лабиб выступила со скандальным заявлением в поддержку сепаратистов, окопавшихся в Карабахском регионе Азербайджана, выразив обеспокоенность по поводу их якобы «блокады».