ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии

В отношениях Грузии и Евросоюза происходит очередное обострение. 8 июля Парламентской ассамблеей ОБСЕ была принята «Гаагская декларация», которая включала резолюцию «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии».
Перед этим, 17 июня, Европарламент принял во многом аналогичную резолюцию с обвинениями в адрес властей Грузии в отходе от «демократических стандартов ЕС» и в отказе от введения санкций против РФ.
Делегация Грузии отказалась участвовать в голосовании 8 июля и в знак протеста покинула заседание. По словам председателя комитета по внешним связям парламента Грузии Николоза Самхарадзе, такое решение было принято «в связи с тем, что отдельные части исправленной версии декларации намеренно искажают существующую в Грузии политическую реальность, грубо, неверно представляют и фальсифицируют факты, полностью игнорируют насильственные нападения на государственные институты и произвольно трактуют отчеты по наблюдению за выборами, тем самым создавая угрозу национальным интересам Грузии».
В самой Грузии особого возмущения решением грузинской делегации не было даже в среде проевропейски настроенных граждан, если не считать малочисленных акций оппозиции. Дело в том, что Парламентская ассамблея ОБСЕ в своей резолюции наряду с непризнанием итогов грузинских выборов и требованием освобождения «политических заключенных» вновь потребовала отменить законы, противоречащие с ее точки зрения международным обязательствам Грузии «в сфере прав человека». В том числе и закон о запрете пропаганды ЛГБТ. И накануне голосования по резолюции близкие к власти СМИ в Грузии напомнили о противоречиях между «фундаментальной ценностью» ЕС – «правами ЛГБТ» и традиционными ценностями грузинского общества.
5 июля руководитель службы по связям с общественностью патриархии ГПЦ Андрия Джагмаидзе дал интервью телекомпании «Имеди», в котором рассказал о требованиях европейских политиков и чиновников к Грузии. По воспоминаниям Андрия Джагмаидзе, еще в 2019 году на конференции по евроатлантической интеграции в Батуми он спросил занимавшего тогда пост государственного министра Германии по делам Европы Михаэля Рота, станет ли проведение ЛГБТ-прайдов обязательным условием для вступления Грузии в ЕС. В ответ немецкий политик заявил, что уважение к подобным меньшинствам является одной из «фундаментальных европейских ценностей».
Также осенью 2019 года грузинская церковная делегация в Брюсселе предупредила, что давление на Грузию по вопросам ЛГБТ приведет к росту антиевропейских настроений в стране. Но европейские политики отвергли ее доводы, а евродепутат Раса Юкнявичене дала понять, что грузинам придется адаптироваться к новым ценностям. «Много лет назад мы тоже были гомофобами, но и вы привыкнете», − заявила евродепутат от Литвы.
После выхода интервью Андрия Джагмаидзе спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что 17 июня Европарламент принял резолюцию по Грузии, подготовленную той же Расой Юкнявичене, и эта резолюция была явно направлена против ГПЦ. В частности, в ней с прямым намеком на Грузинскую православную церковь выражается «обеспокоенность использованием Россией религиозных сетей в качестве каналов распространения дезинформации и влияния».
«Это первый случай, когда институт Евросоюза выступил с нападками на Грузинскую церковь, что является абсолютно неприемлемым. Именно здесь должна быть проведена красная линия, чтобы впредь никто, в том числе ни один институт Европейского союза, не осмелился нападать на Грузинскую церковь и ее многочисленную паству. Понятно, что от Юкнявичене ничего хорошего в отношении Грузии ожидать не приходится, однако показательно и то, что именно ей поручили проверить реакцию на нападки против Грузинской церкви», — заявил Папуашвили.
Одной из главных причин нападок ЕС на ГПЦ является ее отказ поддержать европейскую ЛГБТ-повестку. Тот же Андрия Джагмаидзе в своем интервью рассказал, как нынешний еврокомиссар по вопросам равенства Хаджа Лабиб в свою бытность главой МИД Бельгии в августе 2023 года настойчиво призывала патриархию ГПЦ помочь с популяризацией однополых браков.
«Когда мы стали задавать вопросы, Лабиб заявила, что не пришла дискутировать и ушла», – отметил представитель ГПЦ. По его словам, Брюсселю, который критикует Тбилиси за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ, «не интересны настроения грузинского общества, приверженность к семейным ценностям, поэтому там называют такую позицию церкви по этому вопросу «российскими клише».
Но интересно, что те же самые еврочиновники, которые обвиняют ГПЦ в том, что она поддерживает «российские клише» по вопросам ЛГБТ, сами содействовали российской политике. Правда, в другой сфере – в силовой «перекройке границ», оккупации чужих территории и поддержке сепаратизма. Та же Хаджа Лабиб летом 2021 года, будучи журналисткой, приезжала на фестиваль «Глобальные ценности» в оккупированный РФ украинский Крым и публиковала в соцсетях фрагменты своего выступления на фестивале. Тем самым способствуя «легализации» оккупации Россией украинских территорий. Лишь после начала полномасштабной войны РФ против Украины, став главой МИД Бельгии в 2022 году, Хаджа Лабиб принесла «извинения» украинской стороне за посещение оккупированного Крыма. В искренность такого «извинения» с трудом верится, поскольку в следующем, 2023 году, во время визита в Армению Хаджа Лабиб выступила со скандальным заявлением в поддержку сепаратистов, окопавшихся в Карабахском регионе Азербайджана, выразив обеспокоенность по поводу их якобы «блокады».
Получается, таким европолитикам, как Хаджа Лабиб, демонстративное пренебрежение международным правом сошло с рук и никак не помешало карьере нынешнего еврокомиссара. На своей должности она активно защищает «права ЛГБТ», чем красноречиво показывает ценности ЕС.
Очевидно, что при таких приоритетах наивно ждать от Брюсселя содействия решению главной проблемы Грузии – восстановления территориальной целостности. Зато «ЛГБТ-повестку» в ЕС странам-кандидатам навязывают все более настойчиво. Неудивительно, что сопротивляющаяся такой повестке «Грузинская мечта» получает поддержку значительной части грузинских граждан.