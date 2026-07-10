Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь

Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект о переводе в электронный формат процедур, связанных с продлением срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджане.

Соответствующий законопроект о внесении изменений в Миграционный кодекс, законы «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «О государственной пошлине» был рассмотрен на заседании внеочередной сессии парламента.

Согласно проекту, после уплаты госпошлины решение о продлении срока пребывания будет направляться в электронный кабинет заявителя в системе «Электронное правительство» и на его электронную почту. Также предусмотрено оформление решения электронной подписью и уточнение правовых основ электронных услуг.

Кроме того, устанавливается новое основание для отказа в продлении срока пребывания - непредставление одного или нескольких необходимых документов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.