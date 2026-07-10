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Рейтинг Путина снижается вторую неделю подряд

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Уровень доверия президенту России Владимиру Путину и рейтинг одобрения его деятельности на неделе с 29 июня по 5 июля снова снизились, свидетельствуют данные свежего опроса ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения).

Показатель одобрения деятельности президента составил 66,0% против 66,9% неделей ранее. Он снижается уже вторую неделю подряд.

Уровень доверия снижается тоже вторую неделю — до 72,3% с 73,3% неделей ранее (за неделю до этого он был 76,7%).

ВЦИОМ указывает, что опрос проводился комбинированным методом. В начале мая центр изменил методику и стал проводить не только телефонные интервью, но и поквартирные опросы — то есть спрашивать людей лично.

«Агентство» отмечает, что событием этой недели для большинства россиян, по данным Фонда общественного мнения (ФОМ), стал дефицит бензина и рост цен на топливо.

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