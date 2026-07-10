В Кельбаджаре разорвалась мина: пострадал скот

В Кельбаджарском районе зафиксирован взрыв мины.
Среди людей пострадавших нет. В результате взрыва ранения получил мелкий рогатый скот.
В Кельбаджарском районе зафиксирован взрыв мины.
Среди людей пострадавших нет. В результате взрыва ранения получил мелкий рогатый скот.
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