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Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

В Кельбаджаре разорвалась мина: пострадал скот

14:39 140

В Кельбаджарском районе зафиксирован взрыв мины.

Среди людей пострадавших нет. В результате взрыва ранения получил мелкий рогатый скот.

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