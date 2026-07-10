Заявление Минздрава Азербайджана

В социальных сетях распространяются публикации о якобы широком распространении в Баку эпидемического паротита (свинки). Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики сообщает, что данная информация не отражает реальной эпидемиологической ситуации: «В настоящее время эпидемиологическая ситуация по эпидемическому паротиту в стране остается стабильной. Регистрируются лишь единичные спорадические случаи заболевания. Каких-либо признаков эпидемии или массового распространения инфекции не зафиксировано».

В заявлении министерства отмечается, что «текущая ситуация находится под постоянным эпидемиологическим контролем соответствующих медицинских учреждений, последовательно осуществляются необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия».

Также в Минздраве указали, что «эпидемический паротит чаще всего наблюдается среди лиц, не прошедших вакцинации или получивших неполный курс прививок. Заболевание преимущественно передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании и тесном контакте. Инкубационный период обычно составляет от 11 до 23 дней.

Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, болезненность и припухлость околоушных слюнных желез, дискомфорт при жевании и глотании, общая слабость, головная боль и снижение аппетита.

В большинстве случаев эпидемический паротит протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Вместе с тем у невакцинированных подростков и взрослых в редких случаях возможно развитие отдельных осложнений. Именно поэтому своевременная вакцинация имеет особое значение для профилактики данного заболевания».

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Азербайджанской Республики комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) вводится детям в возрасте 12 месяцев, а в 6 лет проводится ревакцинация. Вакцина КПК является наиболее надежным и эффективным средством защиты от эпидемического паротита, сказали в ведомстве.

Министерство здравоохранения рекомендует родителям «проверить прививочный статус своих детей. Если по какой-либо причине вакцинация была отложена или пропущена, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и проконсультироваться с врачом.

Для профилактики заболевания рекомендуется избегать тесного контакта с больными, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, часто проветривать закрытые помещения, при появлении характерных симптомов не заниматься самолечением, своевременно обращаться к врачу и не возвращаться в коллектив до полного выздоровления».

Министерство здравоохранения еще раз подчеркивает, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане полностью находится под контролем: «В целях охраны здоровья населения эпидемиологический мониторинг и меры оперативного контроля осуществляются непрерывно. Просим граждан руководствоваться исключительно официальными источниками информации, не доверять неподтвержденным сведениям, распространяемым в социальных сетях, и не делиться ими».