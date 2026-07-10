USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Заявление Минздрава Азербайджана

14:41 239

В социальных сетях распространяются публикации о якобы широком распространении в Баку эпидемического паротита (свинки). Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики сообщает, что данная информация не отражает реальной эпидемиологической ситуации: «В настоящее время эпидемиологическая ситуация по эпидемическому паротиту в стране остается стабильной. Регистрируются лишь единичные спорадические случаи заболевания. Каких-либо признаков эпидемии или массового распространения инфекции не зафиксировано».

В заявлении министерства отмечается, что «текущая ситуация находится под постоянным эпидемиологическим контролем соответствующих медицинских учреждений, последовательно осуществляются необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия».

Также в Минздраве указали, что «эпидемический паротит чаще всего наблюдается среди лиц, не прошедших вакцинации или получивших неполный курс прививок. Заболевание преимущественно передается воздушно-капельным путем — при кашле, чихании и тесном контакте. Инкубационный период обычно составляет от 11 до 23 дней.

Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела, болезненность и припухлость околоушных слюнных желез, дискомфорт при жевании и глотании, общая слабость, головная боль и снижение аппетита.

В большинстве случаев эпидемический паротит протекает в легкой форме и заканчивается полным выздоровлением. Вместе с тем у невакцинированных подростков и взрослых в редких случаях возможно развитие отдельных осложнений. Именно поэтому своевременная вакцинация имеет особое значение для профилактики данного заболевания».

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Азербайджанской Республики комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи (КПК) вводится детям в возрасте 12 месяцев, а в 6 лет проводится ревакцинация. Вакцина КПК является наиболее надежным и эффективным средством защиты от эпидемического паротита, сказали в ведомстве.

Министерство здравоохранения рекомендует родителям «проверить прививочный статус своих детей. Если по какой-либо причине вакцинация была отложена или пропущена, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и проконсультироваться с врачом.

Для профилактики заболевания рекомендуется избегать тесного контакта с больными, соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки, часто проветривать закрытые помещения, при появлении характерных симптомов не заниматься самолечением, своевременно обращаться к врачу и не возвращаться в коллектив до полного выздоровления».

Министерство здравоохранения еще раз подчеркивает, что эпидемиологическая ситуация в Азербайджане полностью находится под контролем: «В целях охраны здоровья населения эпидемиологический мониторинг и меры оперативного контроля осуществляются непрерывно. Просим граждан руководствоваться исключительно официальными источниками информации, не доверять неподтвержденным сведениям, распространяемым в социальных сетях, и не делиться ими».

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 240
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 845
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1118
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1678
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2022
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3115
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1015
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1524
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5269
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1997
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3193

ЭТО ВАЖНО

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 240
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 845
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1118
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1678
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2022
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3115
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1015
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1524
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5269
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1997
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3193
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться