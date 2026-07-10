USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

МЧС строго предупреждает

видео
14:42 106

Заготовка зерна имеет важное значение для обеспечения населения продовольствием. С этой точки зрения защита зерновых полей, обладающих свойствами легковоспламеняемости, от пожарной опасности является важным условием обеспечения продовольственной безопасности страны, говорится в заявлении МЧС Азербайджана. 

Учитывая, что сезон сбора урожая совпадает с жарким и засушливым периодом года, МЧС обращается к населению, в том числе к владельцам хозяйств и лицам, участвующим в уборке зерновых, заявляя о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности, и еще раз напоминает о простых и необходимых правилах:

  • на зерновых полях категорически запрещается зажигать спички, использовать открытый огонь, в том числе курить, разводить костры вблизи полей! Для курения в этих местах должны быть отведены специальные зоны;

  • во время движения по дороге недопустимо выбрасывать не полностью потушенные окурки или спички, смоченные горючими жидкостями материалы, а также стеклянную тару и осколки стекла;

  • территория вокруг зерновых полей должна периодически очищаться от сухой травы и отходов;

  • участвующая в уборке техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения и перед началом жатвы пройти пожарно-технический осмотр;

  • категорически запрещается оставлять технику на полях после работы, заправлять ее топливом в ночное время, допускать пролив топлива и масел, хранить в технике дополнительные горюче-смазочные материалы;

  • полевые станы, зерноочистительные тока, участки сбора копен сена и соломы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

  • между посевными площадями и лесными массивами, автомобильными дорогами и железнодорожными линиями должны быть созданы защитные полосы;

  • в случае возникновения пожара работу следует немедленно прекратить, проинформировать окружающих, попытаться потушить пожар имеющимися под рукой первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, земля, плотная ткань и т.д.) и сообщить на горячую линию «112».

Следует учитывать, что сжигание полей после сбора урожая запрещено, и совершение этих действий влечет за собой административную ответственность.

Помните: равнодушие к правилам — угроза нашей жизни!

При опасности звоните по номеру 112!

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 241
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 846
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1120
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1679
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2023
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3117
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1015
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1524
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5269
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1997
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3194

ЭТО ВАЖНО

Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 241
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 846
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 1120
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 1679
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2023
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 3117
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1015
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1524
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК
В России атакованы НПЗ, нефтебазы, нефтяной терминал, завод ОПК обновлено 11:36
11:36 5269
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях
Сырский: Россия хочет расширить наступление в двух областях обновлено 11:17
11:17 1997
Американцы высадились в Зангезуре
Американцы высадились в Зангезуре
11:14 3194
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться