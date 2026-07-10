МЧС строго предупреждает

Заготовка зерна имеет важное значение для обеспечения населения продовольствием. С этой точки зрения защита зерновых полей, обладающих свойствами легковоспламеняемости, от пожарной опасности является важным условием обеспечения продовольственной безопасности страны, говорится в заявлении МЧС Азербайджана.

Учитывая, что сезон сбора урожая совпадает с жарким и засушливым периодом года, МЧС обращается к населению, в том числе к владельцам хозяйств и лицам, участвующим в уборке зерновых, заявляя о важности строгого соблюдения правил пожарной безопасности, и еще раз напоминает о простых и необходимых правилах:

на зерновых полях категорически запрещается зажигать спички, использовать открытый огонь, в том числе курить, разводить костры вблизи полей! Для курения в этих местах должны быть отведены специальные зоны;

во время движения по дороге недопустимо выбрасывать не полностью потушенные окурки или спички, смоченные горючими жидкостями материалы, а также стеклянную тару и осколки стекла;

территория вокруг зерновых полей должна периодически очищаться от сухой травы и отходов;

участвующая в уборке техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения и перед началом жатвы пройти пожарно-технический осмотр;

категорически запрещается оставлять технику на полях после работы, заправлять ее топливом в ночное время, допускать пролив топлива и масел, хранить в технике дополнительные горюче-смазочные материалы;

полевые станы, зерноочистительные тока, участки сбора копен сена и соломы должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения;

между посевными площадями и лесными массивами, автомобильными дорогами и железнодорожными линиями должны быть созданы защитные полосы;

в случае возникновения пожара работу следует немедленно прекратить, проинформировать окружающих, попытаться потушить пожар имеющимися под рукой первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, земля, плотная ткань и т.д.) и сообщить на горячую линию «112».

Следует учитывать, что сжигание полей после сбора урожая запрещено, и совершение этих действий влечет за собой административную ответственность.

Помните: равнодушие к правилам — угроза нашей жизни!

При опасности звоните по номеру 112!