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В России впервые признали: дефицит бензина – из-за ударов по НПЗ

14:51 1009

На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за прилетов по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы должны признать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал он.

Новак также отметил, что правительство делает все возможное для обеспечения загрузки мощностей нефтеперерабатывающих заводов и производства топлива в достаточном объеме. Замглавы кабмина подчеркнул, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы. 

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить дополнительный объем завоза в этот период», — сказал он.

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