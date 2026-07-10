Страны-посредники добиваются деэскалации между США и Ираном

Представители Катара, Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии провели серию телефонных переговоров с руководством США и Ирана с целью добиться деэскалации между двумя странами и их возврата к прямым переговорам. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

«Предпринимаются масштабные дипломатические усилия, чтобы договориться с обеими сторонами о деэскалации, а затем назначить дату следующего раунда переговоров между техническими группами», — отметил один из собеседников портала. Представители стран-посредников считают, что им уже удалось частично добиться снижения напряженности. Это также подтвердил дипломатический источник Axios в США.

Напомним, в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий Исламабадского меморандума в части, касающейся Ормузского пролива.