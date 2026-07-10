Мир завален автомобилями из Китая

Экспорт автомобилей из Китая превзошел ожидания аналитиков, обновив рекорд. Поставки машин из этой страны впервые превысили 1 млн единиц в месяц, сообщает газета Economy Observer со ссылкой на статистику Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Согласно опубликованным CAAM данным, в июне Китай экспортировал 1,037 млн автомобилей — на 11,6% больше, чем в мае, и на 75,1% больше, чем годом ранее. Суммарно с января по июнь включительно из Китая было вывезено 5,096 млн автомобилей — на 65,3% больше, чем годом ранее.