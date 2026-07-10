Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone

Завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя города Баку Рамиля Мамедова, обвиняемого в краже из автомобиля.

Как сообщает haqqin.az, кража произошла в прошлом году в поселке Мехдиабад Абшеронского района. Хыдыр Мусаев, припарковав принадлежащий ему автомобиль марки Toyota Corolla черного цвета перед расположенной в поселке мечетью, зашел внутрь для совершения полуденного намаза.

Находившийся в это время поблизости Рамиль Мамедов заметил, что стекло автомобиля опущено. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он подошел к машине, открыл водительскую дверь и забрал мобильный телефон марки iPhone, 200 долларов и 500 манатов. Затем он прикрыл дверь машины и скрылся с места происшествия.

Мамедов сел в автобус, попытался разблокировать украденный телефон, но не смог этого сделать. Опасаясь носить устройство с собой, он выбросил его в мусорный бак.

Тем временем Мусаев, выйдя из мечети и сев в автомобиль, обнаружил пропажу мобильного телефона и денег и обратился в полицию. Мамедов был задержан. В результате кражи потерпевшему был причинен ущерб на общую сумму 3840 манатов.

Обвиняемый Рамиль Мамедов признал себя виновным по предъявленному обвинению. В своих показаниях он указал, что потратил украденные из машины деньги, сожалеет о содеянном, намерен возместить причиненный ущерб, но в данный момент не может этого сделать, так как находится под стражей, и пообещал в будущем больше не совершать подобных деяний. Он попросил суд назначить ему мягкое наказание.

Потерпевший Хыдыр Мусаев в своих показаниях заявил, что настаивает на жалобах в отношении Рамиля Мамедова, поскольку тот не возместил причиненный ущерб.

Абшеронский районный суд приговорил Мамедова к 10 месяцам лишения свободы.