Зеленский: Китай предупредил Россию…

Китай предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.
«Мы с президентом (США Дональдом) Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности», - сказал Зеленский.
Также глава государства сообщил, что в рамках саммита НАТО с несколькими европейскими лидерами разговор касался роли Китая в прекращении войны.
«Здесь ситуация немного изменилась. Они мне сказали, некоторые европейские лидеры, что они общались с представителями Китая, и Китай очень серьезно, очень жестко, четко отреагировал на заявления в российских СМИ о тех или иных возможностях ядерного применения, применения ядерного оружия», - отметил Зеленский.
Как заметил президент Украины, в российских СМИ можно было услышать высказывания такого рода: «а что, если мы ответим на удары украинцев ядерным оружием?»