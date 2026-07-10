Зеленский: Китай предупредил Россию…

Китай предупредил Россию, что не может быть и речи о возможности применения ядерного оружия в войне против Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга в WhatsApp.

«Мы с президентом (США Дональдом) Трампом обсудили Китай, его роль в этой войне, участие или потенциальное участие, его возможности», - сказал Зеленский.