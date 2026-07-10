City Garden Narimanov: идеальный выбор для жизни и инвестиций – Kristal

City Garden Narimanov — один из крупнейших жилых комплексов, реализуемых компанией Kristal, который объединяет концепцию премиального жилья с современным подходом к градостроительству в Баку. Проект расположен в географическом центре города, всего в нескольких минутах от станции метро «Нариман Нариманов», и занимает 17,3 гектара зеленых зон, предлагая жителям комфортную, безопасную и функциональную среду для жизни.
В проекте представлены 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, а также квартиры-студии с разнообразными планировочными решениями. Широкий выбор площадей позволяет подобрать оптимальный вариант как для индивидуального проживания, так и для семей с различными потребностями.
Проект развивается на основе современной архитектурной концепции, обширных зеленых зон и развитой инфраструктуры. Для комфорта жителей предусмотрены прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, открытые зоны отдыха, подземный паркинг и круглосуточная система безопасности. В будущем инфраструктура комплекса пополнится торговым центром, фитнес-центром, бизнес-центром и детским садом, создавая комфортные условия для повседневной жизни жителей.
Первая очередь проекта уже успешно завершена и введена в эксплуатацию. В настоящее время в рамках нового этапа продаж покупателям предлагаются выгодные условия финансирования. Отдельные квартиры можно приобрести в беспроцентную внутреннюю рассрочку сроком до 36 месяцев, а для всех квартир доступна ипотека сроком до 20 лет. Кроме того, модель «Покупайте квартиру поэтапно», разработанная компанией Kristal, делает приобретение жилья еще более доступным.
Все квартиры сдаются с премиальной отделкой. При выполнении отделочных работ используются паркет HARO (Германия), сантехника и аксессуары для ванных комнат GROHE, электроустановочные изделия GEWISS (Италия), негорючая кабельная инфраструктура Prysmian и обои Zambaiti Parati. Кроме того, при строительстве применяются железобетонная стеновая (монолитная) система, сплошной плитный фундамент и современные инженерные решения, обеспечивающие высокий уровень надежности, долговечности и безопасности.
Для дальнейшего улучшения транспортной доступности проекта активно продолжается строительство новой автомобильной дороги со стороны Шекинского кольца. Проект позволит сделать передвижение жителей более удобным, одновременно повысив инвестиционную ценность комплекса.
Для получения подробной информации о проекте и актуальных условиях продажи вы можете обратиться в офис продаж или позвонить по короткому номеру *1544.
Подробная информация: *1544 или +994 50 293 10 10
Адрес: Наримановский район, улица Хазри
Сайт: kristal.az