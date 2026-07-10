City Garden Narimanov: идеальный выбор для жизни и инвестиций – Kristal

City Garden Narimanov — один из крупнейших жилых комплексов, реализуемых компанией Kristal, который объединяет концепцию премиального жилья с современным подходом к градостроительству в Баку. Проект расположен в географическом центре города, всего в нескольких минутах от станции метро «Нариман Нариманов», и занимает 17,3 гектара зеленых зон, предлагая жителям комфортную, безопасную и функциональную среду для жизни.

В проекте представлены 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, а также квартиры-студии с разнообразными планировочными решениями. Широкий выбор площадей позволяет подобрать оптимальный вариант как для индивидуального проживания, так и для семей с различными потребностями. Проект развивается на основе современной архитектурной концепции, обширных зеленых зон и развитой инфраструктуры. Для комфорта жителей предусмотрены прогулочные и велосипедные дорожки, спортивные площадки, открытые зоны отдыха, подземный паркинг и круглосуточная система безопасности. В будущем инфраструктура комплекса пополнится торговым центром, фитнес-центром, бизнес-центром и детским садом, создавая комфортные условия для повседневной жизни жителей.

Первая очередь проекта уже успешно завершена и введена в эксплуатацию. В настоящее время в рамках нового этапа продаж покупателям предлагаются выгодные условия финансирования. Отдельные квартиры можно приобрести в беспроцентную внутреннюю рассрочку сроком до 36 месяцев, а для всех квартир доступна ипотека сроком до 20 лет. Кроме того, модель «Покупайте квартиру поэтапно», разработанная компанией Kristal, делает приобретение жилья еще более доступным. Все квартиры сдаются с премиальной отделкой. При выполнении отделочных работ используются паркет HARO (Германия), сантехника и аксессуары для ванных комнат GROHE, электроустановочные изделия GEWISS (Италия), негорючая кабельная инфраструктура Prysmian и обои Zambaiti Parati. Кроме того, при строительстве применяются железобетонная стеновая (монолитная) система, сплошной плитный фундамент и современные инженерные решения, обеспечивающие высокий уровень надежности, долговечности и безопасности.