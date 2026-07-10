USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

Крупный пожар на обувной фабрике в Китае: есть погибшие

ВИДЕО
15:29 461

На обувной фабрике компании Huiteng Shoes в уезде Цзиньцзян (Китай) произошел пожар. Погибли 28 человек, об этом сообщает «Синьхуа».

По данным пожарно-спасательного управления округа Цюаньчжоу, пожар на фабрике начался в полдень. В момент возгорания там находились 237 рабочих и два сотрудника службы доставки. Эвакуированы 213 человек, из которых двое скончались в больнице. Также подтверждена гибель 26 человек, которые считались пропавшими без вести.

В спасательной операции были задействованы более 500 пожарных. Власти провинции Фуцзянь сформировали штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, установления обстоятельств и выявления виновных. В подчинение штабу переданы пять рабочих групп. 

Полиция задержала владельца компании и несколько других должностных лиц, подозреваемых в халатности. Счета компании заморожены.

ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 976
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 1859
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 1569
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1262
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 1587
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 2485
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 2593
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 3049
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2709
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 4296
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1302

ЭТО ВАЖНО

ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 976
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 1859
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 1569
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1262
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 1587
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 2485
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 2593
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 3049
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2709
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 4296
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
Очередная транзитная поставка через Азербайджан в Армению
12:23 1302
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться