Крупный пожар на обувной фабрике в Китае: есть погибшие

На обувной фабрике компании Huiteng Shoes в уезде Цзиньцзян (Китай) произошел пожар. Погибли 28 человек, об этом сообщает «Синьхуа».

По данным пожарно-спасательного управления округа Цюаньчжоу, пожар на фабрике начался в полдень. В момент возгорания там находились 237 рабочих и два сотрудника службы доставки. Эвакуированы 213 человек, из которых двое скончались в больнице. Также подтверждена гибель 26 человек, которые считались пропавшими без вести.

В спасательной операции были задействованы более 500 пожарных. Власти провинции Фуцзянь сформировали штаб для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, установления обстоятельств и выявления виновных. В подчинение штабу переданы пять рабочих групп.

Полиция задержала владельца компании и несколько других должностных лиц, подозреваемых в халатности. Счета компании заморожены.