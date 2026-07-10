CENTCOM: Иран не контролирует Ормуз

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) опровергло заявления иранского правительства о том, что проход через Ормузский пролив возможен только по определенным маршрутам, установленным Тегераном.

В заявлении CENTCOM отмечается, что американские военные обеспечили безопасный транзит более 800 торговых судов через этот морской путь.

«Иран не контролирует Ормузский пролив. С начала мая американские силы способствовали успешному прохождению более 800 коммерческих судов и 380 миллионов баррелей сырой нефти через этот важный международный транспортный коридор», — говорится в заявлении командования.

Президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия между двумя странами 8 июля после атак Ирана на несколько судов в Ормузском проливе. В ответ стороны начали обстрелы друг друга. В тот же день Центральный штаб ВС Ирана заявил, что проход через пролив разрешен только по установленным Тегераном маршрутам. Представители Корпуса стражей исламской революции также отметили, что вмешательство США в определение маршрутов через пролив приведет к жесткому ответу и нарушит процесс открытия пролива.