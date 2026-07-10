ООН о жертвах российских атак в Украине

В мае этого года было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения Украины по сравнению с любым другим месяцем с начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявила Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству, во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 июля.

«Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв среди гражданского населения Украины – погибших и раненых – в мае было выше, чем в любой другой месяц с начала конфликта [полномасштабного вторжения России в Украину]», – подчеркнула Дикарло.

По ее словам, предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем числе жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

«Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле», – отметила заместитель генерального секретаря ООН.

При этом в целом с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года подтверждена гибель не менее 16 тыс. 402 гражданских лиц, в том числе 802 детей. Ранены 48 тыс. 428 гражданских лиц, в том числе 2 тыс. 948 детей.

«Эти цифры учитывают только подтвержденные потери. Фактические цифры, вероятно, значительно выше», – подчеркнула Дикарло.

Также она решительно осудила три волны массированных российских атак, осуществленных Россией 2, 6 и 8 июля.