USD 1.7000
EUR 1.9452
RUB 2.2353
Подписаться на уведомления
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР
Новость дня
Пошли удары по Ирану. Убит один из высших чинов КСИР

ООН о жертвах российских атак в Украине

16:01 448

В мае этого года было зафиксировано наибольшее количество жертв среди гражданского населения Украины по сравнению с любым другим месяцем с начала полномасштабного вторжения России. Об этом заявила Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря по политическим вопросам и миростроительству, во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 9 июля.

«Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) сообщило, что число жертв среди гражданского населения Украины – погибших и раненых – в мае было выше, чем в любой другой месяц с начала конфликта [полномасштабного вторжения России в Украину]», – подчеркнула Дикарло.

По ее словам, предварительные данные за июнь свидетельствуют о еще большем числе жертв – по меньшей мере 265 человек были убиты и 1 тыс. 816 ранены.

«Эта тревожная тенденция, похоже, продолжается и в июле», – отметила заместитель генерального секретаря ООН.

При этом в целом с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года подтверждена гибель не менее 16 тыс. 402 гражданских лиц, в том числе 802 детей. Ранены 48 тыс. 428 гражданских лиц, в том числе 2 тыс. 948 детей.

«Эти цифры учитывают только подтвержденные потери. Фактические цифры, вероятно, значительно выше», – подчеркнула Дикарло.

Также она решительно осудила три волны массированных российских атак, осуществленных Россией 2, 6 и 8 июля.

ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 984
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 1863
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 1574
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1266
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 1590
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 2493
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 2596
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 3051
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2709
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 4300
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1884

ЭТО ВАЖНО

ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии
ЕС говорит о легализации однополых браков и правах ЛГБТ. Тбилиси требует не пересекать красные линии наша аналитика
15:24 984
Что с рейтингом Путина?
Что с рейтингом Путина?
14:36 1863
Зеленский: Китай предупредил Россию…
Зеленский: Китай предупредил Россию…
15:14 1574
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
Мусаев пошел совершать намаз, а Мамедов украл его iPhone
15:01 1266
Заявление Минздрава Азербайджана
Заявление Минздрава Азербайджана
14:41 1590
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
Задержали сбежавшего с фронта российского блогера
14:15 2493
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
Иностранцам в Азербайджане упростили жизнь
13:38 2596
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
Сколько Азербайджан заплатил Армении?
13:23 3051
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане
Сельчук Байрактар на предприятиях Bayraktar в Азербайджане ФОТО; обновлено 13:02
13:02 2709
Трамп шокировал Кремль
Трамп шокировал Кремль ISW
12:24 4300
План Трампа тормозит
План Трампа тормозит
12:23 1884
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться