Хулиган Азизов получил месяц ареста

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел после судебного процесса под председательством Эллары Аббасовой. М.Азизов выразил протест судье в связи с приговором, вынесенным его брату Иззату Азизову. Он подошел к судье, спускавшейся по лестнице суда, громко закричал, заявил, что в отношении его брата было принято несправедливое решение, и двинулся в ее сторону. Сотрудники полиции попытались увести Мурада Азизова, однако он продолжил вести себя нервно и агрессивно. Полицейские преградили ему путь и оттеснили от судьи.

М.Азизов устроил шум перед зданием Масаллинского районного суда и нарушил общественный порядок. Поскольку он не подчинился законным требованиям полиции и совершил мелкое хулиганство, в отношении него составлен протокол. Ему были предъявлены обвинения по статьям 510.1 (мелкое хулиганство) и 535.1 (умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках.

Дело было направлено на рассмотрение в Масаллинский районный суд. Однако председатель этого суда и другие судьи заявили самоотвод, чтобы исключить у участников процесса какие-либо сомнения в объективности, справедливости и беспристрастности рассмотрения дела, и приняли решение передать материалы дела на рассмотрение в другой районный суд.

На процессе, прошедшем в Джалилабадском районном суде, Мурад Азизов признал свою вину. Он рассказал, что повысил голос, поскольку в тот момент был на нервах, выразил сожаление о содеянном и попросил применить к нему мягкое административное взыскание.

Согласно решению суда, Мурад Азизов был подвергнут административному аресту сроком на 1 месяц.

Отметим, что Эллара Аббасова была назначена судьей Масаллинского районного суда в 2024 году.