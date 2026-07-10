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ЧП в самолете: пассажира затянуло в разбитый иллюминатор

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16:20 654

В Греции при взлете самолета пострадал пассажир. По неизвестной причине внезапно разбился иллюминатор, туда наполовину втянуло сидевшего рядом мужчину.

Рейс Ryanair из салоникского международного аэропорта «Македония» направлялся в аэропорт германского города Мемминген. Как отмечают пассажиры, все случилось через несколько минут после взлета, когда самолет уже находился в воздухе, сообщает телеканал ERT-news.

По неизвестным причинам раздался сильный шум и разбился иллюминатор. Пассажир, сидевший прямо у него, оказался почти наполовину вне лайнера. Его удалось удержать благодаря помощи соседей по креслу. Также помогли ремни безопасности.

В это время на борту автоматически выпали кислородные маски, началась паника. Пилоты успокоили пассажиров и вернули самолет в салоникский аэропорт. 

У 61-летнего мужчины, которого чуть не выкинуло из самолета, диагностировали травмы. Его госпитализировали, сейчас он находится в шоковом состоянии.

У пострадавшего проблемы с шеей, ссадины и ожоги от трения о разбитый иллюминатор. Остальные пассажиры, большинство из которых не пострадали, уже вылетели в Германию другим рейсом.

По предварительным данным, причиной произошедшего мог стать отколовшийся от двигателя во время взлета кусок, который и разбил иллюминатор. Проводится расследование инцидента.

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